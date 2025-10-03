Caos en Marruecos: masivas protestas contra el gasto para el Mundial 2030

Desde el sábado pasado, miles de marroquíes se vienen manifestando en Rabat en el marco de los cuestionamientos al gobierno local por el uso de los recursos públicos para financiar la creación de estadios para el Mundial 2030 . En ese contexto, los jóvenes empezaron a exigir la destitución del presidente , Aziz Ajanuch, así como reformas estructurales en los sectores de la sanidad y la educación.

En las últimas horas del jueves, los marroquíes volvieron a marchar en las calles de la capital, principalmente en la calle Francia del barrio de Adgal, para alzar la voz en contra del cuestionable manejo de los recursos públicos. En consecuencia, algunas manifestaciones derivaron en disturbios, puesto que algunas personas incendiaron locales y causaron destrozos en la vía pública.

De acuerdo con los medios locales, las protestas fueron convocadas por el movimiento juvenil GENZ212, que surgió recientemente en redes sociales. En concreto, los manifestantes vienen criticando que el Gobierno priorice la construcción de estadios de fútbol para el Mundial 2030, que Marruecos organizará junto a España y Portugal, en lugar de destinar esos recursos a sectores como salud y educación.

Durante la protesta, se escucharon consignas como “No queremos la copa del mundo, la salud primero”, en alusión directa al uso de fondos públicos en infraestructura deportiva. Asimismo, los jóvenes corearon consignas como “Queremos un buen hospital para jóvenes y ancianos”, “Ajanuch, cobarde, el pueblo no se humilla”, “Más escuelas y menos policías” y “Libertad, dignidad y justicia social”.

La última protesta, que tuvo lugar el jueves, contó con un notable despliegue de fuerzas policiales y antidisturbios, aunque no se interrumpió el tráfico ni se registraron enfrentamientos. Según medios locales, marchas similares se realizaron en otras 12 ciudades del país, incluidas Casablanca y Tetuán. Todas se llevaron a cabo de forma pacífica, a diferencia de días anteriores, cuando se reportaron tres personas fallecidas, centenares de heridos y cuantiosos daños materiales.

Caos en Marruecos: masivas protestas contra el gasto para el Mundial 2030 EFE

Qué dijo el Gobierno marroquí en medio del estallido social

En respuesta a las movilizaciones, el presidente del Gobierno, Aziz Ajanuch, declaró su Ejecutivo está dispuesto a escuchar y responder a las demandas expresadas por los jóvenes en los últimos seis días. También lamentó los episodios de violencia registrados en algunas localidades.

El reclamo de los jóvenes de Marruecos

Por su parte, Sufian Harhari, un estudiante universitario de 24 años, explicó a la agencia EFE que la movilización fue pacífica y buscó visibilizar las carencias en educación y salud, sobre todo en las zonas más vulnerables. En el ámbito sanitario, Harhari recordó cifras del organismo oficial de estadísticas de Marruecos, que indican que el país cuenta con menos de 15.000 médicos en el sector público para una población de 37 millones de personas, lo que representa una ratio de apenas cuatro médicos por cada 10.000 habitantes.

Mirá todas las fotos del estallido social en Marruecos

