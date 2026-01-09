Caos en Irán: el líder supremo acusó a los manifestantes de actuar en nombre de Donald Trump

El líder supremo de Irán , Ali Khamenei , acusó a los manifestantes que protestan en las calles de Teherán de actuar en nombre del presidente de Estados Unidos , Donald Trump .

En cadena nacional, Khamenei calificó a los manifestantes como "vándalos" y afirmó que la República Islámica no cederá ante quienes actúan, según él, como "mercenarios de extranjeros".

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en el bazar de Teherán y se expandieron hacia otras regiones del país. Las manifestaciones se produjeron en un contexto de creciente frustración social vinculada a una prolongada crisis económica. Entre los factores que alimentaron el descontento se encuentran la inflación, la fuerte caída de la moneda nacional y el incremento sostenido en el costo de vida.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), se trata de una de las movilizaciones más extendidas de los últimos años. La agencia, con sede en Estados Unidos , informó que los disturbios dejaron decenas de muertos y cerca de 2300 personas arrestadas o detenidas.

En respuesta a las protestas, las autoridades iraníes bloquearon el acceso a Internet, lo que dejó al país prácticamente aislado en términos de comunicaciones. La medida se tomó en medio de los esfuerzos gubernamentales por contener las movilizaciones y evitar la difusión de información y convocatorias a través de redes sociales.

protestas irán Irán continúa con protestas en varias ciudades en medio de la crisis económica y la devaluación de la moneda. YASAMIN JAFARI TEHRANI/Shutterstock

En su discurso, Khamenei defendió al sistema establecido tras la revolución iraní. "La República Islámica llegó al poder gracias a la sangre de cientos de miles de personas honorables. No cederá ante los vándalos", sostuvo el líder.

Qué dijo Trump por las protestas en Irán

Las protestas en Irán también generaron repercusiones a nivel internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, en una publicación realizada el 2 de enero en la red Truth Social, advirtió que, si el gobierno iraní "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Estados Unidos estaría preparado para actuar. "Estamos preparados y listos para actuar", escribió el exmandatario.

Tras ello, el asesor del líder supremo, Ali Larijani, respondió a esas afirmaciones calificando la postura estadounidense como un acto de interferencia en los asuntos internos de Irán. Larijani consideró que el apoyo de Washington a los manifestantes equivalía a promover el caos en la región.