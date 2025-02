"Estados Unidos se está volviendo cada vez más una oligarquía, con Trump y Musk en el centro"

Primera escena: Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos rodeado de magnates del sector tecnológico como Elon Musk, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, y con varios millonarios elegidos para ocupar puestos clave de su gobierno.

Segunda escena: Musk, el hombre más rico del mundo, aparece de pie en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el presidente sentado a su lado para explicar su misión de reducir y reformar el gobierno de EE.UU., entre reportes de que su poder y patrimonio crecen desde la elección de Trump.

Tercera escena: se anuncia que la red social X, propiedad de Musk, acordó pagar unos US$10 millones para resolver una demanda que presentó Trump por la suspensión en 2021 de su cuenta en esa plataforma, antes llamada Twitter.

Una secuencia de hechos que entrelazan el poder y dinero avanza desde que Trump volvió a la Casa Blanca el 20 enero y, según el economista Robert Reich, están convirtiendo a EE.UU. cada vez más en "una oligarquía".

"Estamos perdiendo nuestra democracia", dice Reich, quien fue secretario estadounidense de Trabajo durante el primer mandato del demócrata Bill Clinton (1993-1997), en una entrevista con BBC Mundo.

Se trata de una advertencia similar a la que hizo el expresidente Joe Biden en su discurso de despedida de la Casa Blanca en enero.

Pero, mientras Biden evitó nombrar a alguien en particular en su mensaje, Reich afirma que Trump y Musk representan "el centro" de esa oligarquía que a su juicio está tomando el control de EE.UU.

"Musk es el vehículo a través del cual ocurre este golpe oligárquico. Él tiene la riqueza y el conocimiento tecnológico con la gente que ha traído para hacer lo que Trump no podía hacer fácilmente", sostiene.

Muchos toman en serio los avisos de este economista y profesor emérito de política pública en la Universidad de California en Berkeley que en 1994 ya advertía que la sociedad de EE.UU. se separaba en dos niveles, "con unos pocos ganadores y un grupo más amplio de estadounidenses que se quedan atrás, cuya ira y desilusión son fácilmente manipulables".

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con Reich, quien también fue asesor de la transición del gobierno de Barack Obama y es autor de varios libros como "El trabajo de las naciones", traducido a 22 idiomas, y protagonista del documental "Salvando al capitalismo": Robert Reich sostiene que en Washington "el dinero fluye" y "podría decirse que los conflictos de intereses son mayores que nunca".

En su discurso de despedida, Biden afirmó que "está tomando forma en EE.UU. una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que realmente amenaza" la democracia. ¿Estás de acuerdo?

EE.UU. se está volviendo cada vez más una oligarquía, y estamos perdiendo nuestra democracia.

La administración de Trump ha rechazado la autoridad del Congreso sobre las asignaciones, sobre el gasto, y ha señalado que ya ni se siente obligada por lo que los tribunales federales le ordenan.

Si un presidente ya no presta atención a los otros poderes iguales según la Constitución de EE.UU., eso equivale a un golpe: una toma de poder por parte del presidente de todo el gobierno. Eso es inconstitucional.

¿A qué te refieres cuando hablas de oligarquía?

La oligarquía es un pequeño grupo de personas que, mediante la riqueza y el poder, gobiernan toda una nación.

Elon Musk, por ejemplo, es la persona más rica de todo el mundo. Donald Trump, en este momento, es la persona más poderosa de todo el mundo. Juntos, representan el centro de la oligarquía estadounidense.

Están planeando un gran recorte de impuestos, cuyos beneficios irán principalmente a personas muy ricas en EE.UU. Han empezado a desregular el país, lo que significa que las protecciones de salud, seguridad y medioambiente que son muy importantes para la gente normal, en términos de evitar los expolios de las grandes corporaciones, ya no protegerán a la gente normal.

Eso es una gran ventaja para la oligarquía: los hace más ricos, porque a sus corporaciones les irá aún mejor y serán más rentables.

Podría argumentarse que la política y el dinero llevan mucho tiempo entrelazados en Estados Unidos, tanto en gobiernos republicanos como demócratas. ¿Cuál es la diferencia ahora?

Tienes razón: el dinero ha entrado cada vez más en la política estadounidense. Incluso antes de que la Corte Suprema lo permitiera, teníamos una gran cantidad de dinero de corporaciones e individuos muy ricos corrompiendo nuestra política. Entraban en la política estadounidense tanto en forma de contribuciones a las campañas como de grupos de presión y relaciones públicas.

Pero lo que ocurrió ahora es que las restricciones, en la medida en que quedaba alguna, han desaparecido por completo. Todo está al descubierto. Las personas más ricas de EE.UU. están de forma clara, obvia y desafiante, proporcionando dinero a Trump, a Musk y a su administración.

Digo Trump y Musk casi indistintamente porque están en el corazón de esta nueva oligarquía. El dinero fluye. Podría decirse que los conflictos de intereses son mayores que nunca.

Quiero decir que las personas que están en la cima, como Trump y Musk, toman decisiones de manera que se beneficien financieramente a sí mismos, pero no necesariamente al público estadounidense, si acaso.

¿Puedes dar ejemplos?

Tengo muchos ejemplos. Donald Trump está emitiendo sus propias formas de tokens de transferencia electrónica de fondos. Son instrumentos financieros en los que la gente puede invertir. ¿Por qué un presidente de EE.UU. no debería emitir tokens en los que la gente pueda invertir? Porque son su propio negocio privado, con el que está ganando mucho dinero. Reich es una referencia en EE.UU. en temas de desigualdad y derechos de los trabajadores.

Elon Musk también está muy metido en las criptomonedas. Y Musk y Trump son los encargados de regular las criptomonedas en el futuro. Tienen un conflicto de intereses obvio, porque en privado se beneficiarán si hay poca o ninguna regulación de las criptomonedas, pero el público necesita protección contra esto.

Otro ejemplo: Musk y Trump ya han hecho que la Junta Nacional de Relaciones Laborales sea ineficaz al despedir a su presidente. Esto permite que a Musk y sus empresas les vaya aún mejor financieramente. Pero perjudica potencialmente la salud, la seguridad y el medio ambiente de los estadounidenses, así como el derecho de los trabajadores a formar un sindicato.

Trump tiene un montón de intereses empresariales privados que también se benefician de su desregulación, sus congelaciones del gasto federal y sus despidos posiblemente ilegales de personas que están en las juntas y comisiones reguladoras que de otro modo estarían limitando esos beneficios. Todo esto es lo que hace una oligarquía. Es oligarquía clásica.

¿Atribuyes esto a un plan elaborado o crees que ocurre de forma improvisada?

No creo que esto sea improvisado. Trump llegó al cargo con un plan muy detallado, llamado Proyecto 2025. Fue elaborado por muchas personas que habían trabajado en su primera administración, o que ahora están en la segunda administración Trump. Por ejemplo, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto.

El proyecto 2025 es un plan de acción para la toma oligárquica de EE.UU.

¿Esto es más importante que otras medidas que toma el gobierno de Trump, por ejemplo en inmigración, o los cambios en políticas de diversidad, o los aranceles en comercio exterior?

Es muy importante que el público entienda que la estrategia de Trump y Musk es hacer que los estadounidenses se peleen entre ellos. Por ejemplo, al deshacerse de las políticas en diversidad, equidad e inclusión, la administración Trump está exacerbando tensiones dentro de EE.UU, así como al ir tras los inmigrantes sin documentación en regla. Está dividiendo EE.UU. y causando mucho dolor a las familias.

Con estas estrategias de dividir a la gente por raza, etnia y nacionalidad, la oligarquía quiere que los estadounidenses estén enfadados unos contra otros, para que no miremos hacia arriba y veamos a dónde fueron realmente toda la riqueza y el poder.

Se trata de una estrategia oligárquica clásica.

Ahora bien, una mayoría de estadounidenses votó a Trump sabiendo que es muy rico y que le gusta rodearse de multimillonarios. Y es posible que vean a estos multimillonarios como exitosos hombres de negocios que usarán su experiencia en el sector privado para "hacer América grande de nuevo". ¿Cuál es el problema con eso?

El problema es que, en los últimos 40 años, muchas de las personas que son muy ricas en EE.UU. han utilizado su riqueza para ganar poder político y cambiar las reglas del juego, las reglas de nuestro sistema político económico, de modo que les diera aún más riqueza y poder, pero perjudicando al trabajador medio.

Esa es la razón por la que, si ajustas por inflación, el trabajador típico en EE.UU. no ha tenido un aumento de ingresos o riqueza. También es la razón por la que EE.UU. se volvió tan extraordinariamente desigual en términos de ingresos y riqueza en los últimos 40 años. Peter Thiel, cofundador de PayPal con Musk, es señalado por Reich como parte del movimiento antidemocrático que gana poder e influencia en EE.UU.

En otras palabras, Trump pretendía ser la voz del pueblo, del trabajador medio. Pero, en realidad, el trabajador medio ha sido frenado por esta oligarquía emergente. Y Trump es la cabeza de esta oligarquía emergente.

¿Y cuál sería el papel de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y la autoridad que le fue conferida para recortar gastos y regulaciones?

Elon Musk está haciendo lo que Donald Trump no puede hacer.

Musk y la gente que trajo a su llamado Departamento de Gobierno, Eficiencia ¬—que en realidad no es un departamento; el Congreso nunca lo autorizó— están hurgando en los datos dentro del gobierno de EE.UU., en el Tesoro y otros departamentos, consiguiendo el código informático que les permite tanto detener el gasto como trasladarlo a otros fines.

Musk es el vehículo a través del cual ocurre este golpe oligárquico. Él tiene la riqueza y el conocimiento tecnológico con la gente que ha traído para hacer lo que Trump no podía hacer fácilmente.

En un artículo reciente también destacaste el papel del vicepresidente JD Vance en este contexto y la influencia ejercida por multimillonarios como Peter Thiel, cofundador de PayPal con Musk. ¿Puedes explicarlo?

Peter Thiel se autodenomina libertario y ha escrito mucho sobre su visión de que la democracia es incompatible con la libertad personal. Su gente en Silicon Valley y otros lugares forma parte de la oligarquía que pretende sustituir la democracia estadounidense por su propia riqueza y poder.

Es muy importante entender que Peter Thiel y JD Vance están muy unidos. La campaña senatorial de JD Vance en Ohio en 2022 fue financiada en gran parte por Thiel, que invirtió US$15 millones en ella.

Thiel también fue uno de los principales inversores en la campaña de Trump en 2016, por lo que tenía influencia. Y cuando Trump buscaba un vicepresidente, Thiel argumentó que JD Vance sería perfecto, y JD Vance se volvió vicepresidente.

JD Vance ha dejado muy claro que, en su opinión, la administración no está obligada por los tribunales federales. Es una idea bastante revolucionaria, porque si el poder judicial federal no tiene poder sobre la administración, sobre el presidente y el vicepresidente, entonces estos pueden hacer lo que quieran.

Esa noción que JD Vance ha expresado es parte de la toma del poder del gobierno federal por esta oligarquía.

Puede que Trump sea más transaccional que otros presidentes, pero algunos expertos sostienen que es él quien tiene el poder político en Washington y gente como Musk, Zuckerberg o Bezos se inclinan ante él, no al revés. ¿No es esto una diferencia con lo que generalmente se considera una oligarquía clásica?

Si Trump es el centro del poder, o Musk es el centro, o el centro está compuesto por Musk y Trump y Bezos y Zuckerberg y algunos otros como Rupert Murdoch y Peter Thiel, no es tan interesante.

Son todos ellos. Están juntos, son el centro de la oligarquía y de la toma de control de la democracia estadounidense.

Otros dicen que la contribución económica de sus empresas, como Tesla, Meta o Amazon, es pequeña en comparación con otros países a menudo considerados oligarquías, como Rusia. ¿Qué responderías?

Bueno, podemos debatir sobre la contribución económica. Mucha gente, yo incluido, cree que estas empresas gigantes como Meta, Amazon y SpaceX, por ejemplo, son monopolios. Y como monopolios, son ineficientes. Hacen que la economía sea menos dinámica de lo que debería. Reich ha testificado en comités de EE.UU. sobre temas como la desigualdad de ingresos.

Mira la inteligencia artificial. ¿Por qué una pequeña empresa china, sin gastar tanto dinero, es capaz de adelantarse a Google, Meta y todos estos monopolios gigantescos de EE.UU.? Porque estos monopolios no son realmente innovadores, porque son muy poderosos y son monopolios.

Esa es la posición que adoptó la expresidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan. Y creo que tiene razón.

Por cierto, Biden también advirtió sobre un creciente "complejo industrial tecnológico que podría plantear peligros reales" para EE.UU. ¿Coincides con él?

Sí, porque estas gigantescas empresas tecnológicas son bastante poderosas, no sólo como monopolios, sino también para recopilar información sobre los ciudadanos de EE.UU. y personas del resto del mundo.

Y ese poder sobre los datos es muy peligroso si está concentrado. Potencialmente podría intimidar a la gente, podría darle a la oligarquía aún más poder sobre la gente común. La información hoy es un ingrediente crítico en términos de poder global y dominación global.

¿Dónde ubicarías la raíz del problema para el sistema de democracia estadounidense? ¿En la financiación de las campañas? ¿En la falta de regulación del papel del dinero en la política? ¿Ambos?

El principal problema del sistema son, primero, las enormes cantidades de dinero que vienen de grandes empresas y personas muy ricas que dominan la política.

Esto no es nuevo. Pero Donald Trump es la culminación, la consecuencia de años de este sistema fuera de control, del gran dinero infectando y socavando la democracia.

Segundo, es el hecho de que una parte cada vez mayor de la economía de EE.UU. está en menos manos, con corporaciones gigantes que se apoderan de diversos mercados e industrias.

Y las dos cosas van de la mano, porque cuando tienes monopolios, tienes una gran cantidad de riqueza acumulada y concentrada en muy pocas manos. Y eso puede usarse con fines políticos, en contribuciones de campaña, para cabildeo y relaciones públicas. Todo eso junto socava la democracia y fortalece la oligarquía.

¿Cómo ves el papel del Partido Demócrata y de la oposición en general en EE.UU. en este inicio del gobierno de Trump?

El Partido Demócrata no está unido. No tiene una estrategia. No tiene una voz clara. Parte del partido está muy preocupado por esto. El expresidente Biden articuló bastante bien la preocupación por la oligarquía.

Pero hay otras partes del Partido Demócrata que quieren ir a las grandes corporaciones y a los ricos y decirles: apóyanos en nuestras campañas en el futuro. En su mensaje de despedida como presidente, Biden lanzó una advertencia sobre una oligarquía que toma forma en EE.UU. y que, a su juicio, amenaza la democracia.

Bueno, no puedes tener ambas cosas. El Partido Demócrata tiene que ser el partido contra la oligarquía, el partido a favor de la democracia, el partido que no depende de la gran riqueza. Tiene que volver a ser el partido de los trabajadores, como lo fue en la década de 1930 con Franklin D. Roosevelt.

La palabra "oligarquía" en EE.UU. solía usarse para describir más lo que ocurre en Rusia o Europa del Este, lejos de la realidad de Washington. ¿Esto está cambiando?

Sí. El hecho de que el presidente Biden usara el término oligarquía con tal claridad supuso un gran avance para que los estadounidenses comprendieran lo que pasa.

La confluencia de riqueza y poder en la cima de EE.UU. en manos de muy pocos es extremadamente peligrosa para la democracia. Es antitética a la democracia.

Ocurre en Rusia, en China y en otras partes. Si Europa no tiene cuidado, los europeos también tendrán cada vez más riqueza y poder en menos manos.

Esto no es nuevo. De hecho, a fines del siglo XIX en EE.UU. teníamos una oligarquía, una enorme riqueza y poder en muy pocas manos. Se llamó The Gilded Age (la edad dorada), y a quienes tenían ese tipo de riqueza y poder les llamaban "barones ladrones".

En la década de 1920, al final de este período, Louis Brandeis, el gran jurista de la Corte Suprema, le dijo a EE.UU. de forma muy clara algo que es igual de relevante hoy: "Debemos elegir. Podemos tener riqueza en manos de unos pocos, o podemos tener democracia. Pero no podemos tener ambas cosas".