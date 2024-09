El Papa Francisco cruzó al feminismo "exagerado" tras la polémica con una universidad catótica

El Papa Francisco reaccionó con dureza a las críticas que recibió de una universidad católica por su visión sobre el rol de las mujeres y habló de un feminismo "exagerado".

En el marco de su visita de cuatro días a Luxemburgo y Bélgica, el Pontífice expuso en la Universidad Católica de Lovaina donde ratificó su postura de que las mujeres son las criadoras "fértiles" de la Iglesia.

No paso mucho para que los profesores y estudiantes compartieran un comunicado en el que expresaron su "incomprensión y desaprobación" por las opiniones del Pontífice y sea cuestionado por su visión "reduccionista" de la mujer.

Consultado por el tema en conferencia de prensa, Francisco aclaró que tal comunicado se dio a conocer durante su exposición, señalando que estaba preparado de antemano.

"Esto no es moral", aseguró y remarcó que su discurso no era ninguna novedad: "Siempre hablo de la dignidad de la mujer y dije algo que no puedo decir de los hombres: la Iglesia es mujer, es la esposa de Jesús. Masculinizar la Iglesia, masculinizar a las mujeres no es humano, no es cristiano".

"Lo femenino tiene su propia fuerza. De hecho, las mujeres -siempre lo digo- son más importantes que los hombres, porque la Iglesia es mujer, la Iglesia es la esposa de Jesús. Si esto les parece conservador a esas señoras, yo soy Carlos Gardel. No se entiende", lanzó en forma irónica.

Para dejar clara su postura, finalizó: "El feminismo exagerado que quiere decir que la mujer es machista no funciona. Una cosa es que el machismo vaya mal y otra cosa es que el feminismo vaya mal. Lo que va es la mujer Iglesia que es más grande que el ministerio sacerdotal. Y esto a veces no se piensa".