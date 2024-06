China confronta a Volodímir Zelenski por sus críticas sobre "hegemonismo"

El Ministerio chino de Exteriores defendió este lunes que "el hegemonismo y las políticas de poder no forman parte del estilo diplomático chino", después de que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, acusase a China de trabajar para "impedir" que los países participen en la Cumbre de Paz sobre Ucrania, que se celebrará en junio.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que la participación o no de China en la conferencia "se basa únicamente en su propio juicio" sobre la reunión, al tiempo que indicaba que la posición del país asiático es "justa e imparcial", "no va contra ninguna de las partes" y "ciertamente no está contra" el evento.

El Gobierno chino avanzó el pasado viernes que ve "difícil" su asistencia a la cumbre, que tendrá lugar Suiza, dado que "no se han tenido en cuenta" sus "propuestas y requisitos".

Mao aseveró hoy que el apoyo de un país a la paz "no debe ser juzgado por países individuales o conferencias específicas", sino por "las acciones concretas emprendidas".

Según la portavoz, China es el país "más decidido y activo en la promoción de la paz y la negociación" y "nunca se ha quedado de brazos cruzados, ni ha echado leña al fuego, ni se ha aprovechado de la situación".

"Deben apoyarse todos los esfuerzos que conduzcan a la resolución pacífica de la 'crisis'", agregó la vocera, si bien acotaba que todas las conferencias de paz "deben tener tres elementos importantes: la aceptación de las partes rusa y ucraniana, la participación igualitaria de todas las partes y el debate justo de todas las opciones de paz".

China espera que la cumbre "no se convierta en una plataforma para crear enfrentamientos entre bandos", declaró Mao.

La portavoz explicó asimismo que China y Ucrania "han mantenido la comunicación y la cooperación", al tiempo que señalaba que Pekín es el mayor socio comercial de Kiev y que el gigante asiático "concede una gran importancia a sus relaciones" con el país europeo.

El pasado 24 de mayo, los Gobiernos de Brasil y China presentaron una propuesta conjunta con una serie de sugerencias para que Rusia y Ucrania lleguen a una solución política.

La base de la propuesta, elaborada durante la visita del asesor especial de la Presidencia y excanciller brasileño, Celso Amorim, al ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, es "crear las condiciones para un diálogo político" y "la realización de una conferencia internacional de paz reconocida por ambas partes".

La propuesta salió a la luz semanas antes de que se lleve a cabo en Suiza la mencionada conferencia, un evento al que han confirmado su asistencia más de 70 jefes de Estado, entre ellos varios latinoamericanos, con excepción de los de Brasil, Nicaragua, Cuba y Venezuela.

La portavoz explicó la semana pasada que China ha informado a las partes pertinentes sobre sus "consideraciones y preocupaciones", y afirmó que el país asiático "continuará promoviendo la paz y las conversaciones a su manera".

A mediados de mayo, el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, señalaron en Pekín que "una solución política" a la guerra en Ucrania es "el camino correcto" pero incidieron en que eso pasa por una conferencia "reconocida por todas las partes".

Hasta el momento, Occidente ha acogido con escepticismo las propuestas chinas para lograr un alto el fuego en Ucrania mientras que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha denunciado varias veces que Pekín está "ayudando" a Moscú a producir más tanques, vehículos blindados y misiles mediante el suministro de piezas y componentes electrónicos clave para la guerra.

El gigante asiático, que no ha condenado la invasión, ha negado repetidamente en los últimos meses tener vínculos militares con Rusia, pero ha solicitado la realización de una conferencia "reconocida por todas las partes" para retomar el diálogo.

Video: China y su frente abierto por la cuestión Taiwán

Efe, Youtube.