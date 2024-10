"Rezo por usted": el emotivo saludo que le envió el Papa Francisco a Isabel Perón

El Papa Francisco le envió un video a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, también conocida como Isabel Perón, en el marco del aniversario número 50 del fallecimiento de Juan Domingo de Perón, el 1 de julio pasado. Se trata, además, de la fecha en la cual la viuda del exmandatario asumió a la presidencia.

Este domingo, se pudo conocer el mensaje que el Sumo Pontífice grabó y le hizo llegar a la expolítica que reside en Madrid, España, desde su liberación en 1981.

El 1 de julio del año corriente, el Papa se encontraba en el Vaticano cuando recibió la visita de Diego Mazzieri, el biógrafo de Isabel Perón. Fue entonces que Bergoglio aprovechó la presencia de “su amigo en común” para enviarle un sentido saludo a la mujer de 93 años.

“Estimada señora, estoy aquí con nuestro amigo en común, que se ofreció a llevarle una carta. Es un gusto poder saludarla, hoy 1° de julio. Recuerdo que hace 50 años usted asumió”, enunció la máxima autoridad de la Iglesia Católica, evocando el día en el que falleció Juan Domingo Perón, provocando la posterior asunción de Isabel en su lugar.

“La recuerdo siempre, rezo por usted. Por favor le pido que rece por mí. Muchas gracias señora”, concluyó el Papa, en un video improvisado al que accedió Infobae meses más tarde. Se trata de la única autoridad que tuvo un gesto de esta talla para con Isabel en esa fecha tan significativa.

Isabel Perón se radicó en Madrid, España, en 1981.

No se trata del primer gesto que tiene Jorge Bergoglio para con la exmandataria. En el aniversario número 46 del fallecimiento de Perón, en 2020, el Papa le regaló un rosario. Por su parte, Isabel no dudó en responder el regalo con un mensaje de voz, nuevamente, a través de Mazzieri.

Aquel 1 de julio, Isabel tuvo que llevar adelante el cargo de presidenta, por lo cual expresó: “Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión”.