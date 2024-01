Norcorea realiza ejercicios militares cada vez más cerca de la frontera

Corea del Norte incrementó hoy la tensión con Corea del Sur al lanzar una nueva andanada de disparos de artillería con munición real en las costas occidentales, muy cerca de la frontera, reportó la agencia de prensa surcoreana Yonhap, en el tercer día consecutivo de ejercicios militares en esa zona.



Corea del Norte disparó el viernes y el sábado ráfagas de obuses en la misma zona, cerca de las islas de Yeonpyeong y Baengnyeong, al sur de la frontera marítima de facto entre los dos países.



"Corea del Norte realiza ejercicios con fuego real en la costa occidental", reportó Yonhap citando a una fuente militar.



"El ejército norcoreano está efectuando ejercicios al norte de la isla surcoreana de Yeonpyeong, en la primera línea de fuego, desde alrededor de las 16H00 horas (07H00 GMT)", informó la agencia Yonhap.





Ningún proyectil cayó del lado surcoreano de la Línea Limítrofe del Norte (LLN), que marca la frontera marítima de facto en el mar Amarillo y no se han reportado víctimas, indicó la agencia.



Las autoridades locales de las islas surcoreanas del mar Amarillo informaron a la agencia de noticias AFP que recomendaron a la población que permanezca en sus hogares con un mensaje de texto que dice: "Se escuchan disparos de Corea del Norte".



"Las tropas de la isla de Yeonpyeong están respondiendo, pero se recomienda a los residentes que tengan precaución con las actividades al aire libre", indicaron las autoridades.



Corea del Norte disparó cientos de obuses en la zona el viernes, un incidente que marcó una de las escaladas militares más graves registradas en la península coreana desde 2010, cuando Pyongyang bombardeó una isla surcoreana.



Las autoridades de Yeonpyeong y Baengnyeong evacuaron a la población a refugios el viernes y suspendieron la circulación de ferris, y las tropas surcoreanas respondieron con ejercicios usando fuego real.



Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, negó hoy las afirmaciones de Corea del Sur de que Pyongyang lanzó decenas de proyectiles de artillería cerca de la frontera el sábado.



"Nuestros militares no dispararon ni un solo proyectil en la zona marítima", declaró Kim Yo Jong a la agencia oficial de noticias KCNA afirmando que se trató de una operación con el objetivo de desorientar.



Kim afirmó en los militares norcoreanos detonaron explosivos simulando el sonido de disparos 60 veces y que observaron "la reacción" de las fuerzas surcoreanas.



Las relaciones entre las dos Coreas están en un momento de tensión no visto en décadas, después de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, inscribiera en la Constitución la vocación del país como potencia nuclear, y probara varios misiles balísticos intercontinentales.



En una reunión política de fin de año, Kim advirtió de un ataque nuclear del Sur y pidió fortalecer el arsenal militar ante un conflicto que afirmó que puede "estallar en cualquier momento".