Inaudito hallazgo arqueológico: las zapatillas de correr de hace 150.000 años

La arqueología nos sigue ofreciendo evidencias extraordinarias, a partir de descubrimientos que no dejan de aparecen y nos muestran la gran cantidad de cosas en común que teníamos con los seres humanos del pasado.

Al respecto, algunos de los hallazgos arqueológicos causan una enorme fascinación en el mundo científico. Y, en esta ocasión, no se tratará de una excepción al respecto.

Sucede que un equipo de arqueólogos ha hallado marcas de zapatillas que usaron personas hace unos 150.000 años. Se trata de uno de los restos más antiguos de calzado de personas, tal vez, el más antiguo.

El hallazgo se produjo en una costa de Sudáfrica y tienden a indicar a los expertos que los calzados para correr, las zapatillas, existen desde hace muchísimo tiempo.

Según ha publicado el sitio Runnersworld, "durante los últimos 15 años, los investigadores han identificado más de 350 huellas de vertebrados a lo largo de la costa del Cabo, incluidas algunas hechas por humanos que claramente caminaban o trotaban descalzos, algo que se hace evidente por las marcas de los dedos de los pies. Los investigadores tuvieron entonces que investigar cuándo los humanos crearon por primera vez el calzado".

De esta manera, los especialistas a cargo de esta tarea se dedicaron a crear "sus propias versiones de las zapatillas que creen que pudieron haber usado los antiguos y los usaron para crear senderos en las playas y dunas de la costa sur del Cabo. Lamentablemente, no se han compartido fotos de los prototipos, por lo que no podemos mostrar a los amantes de las zapatillas cómo eran el calzado de nuestros antepasados", advierte el sitio.

Al respecto, el arqueólogo Charles Helm publicó un trabajo para The Conversation. En un fragmento, detalla: "a partir de estos experimentos quedó claro que un diseño de suela abierta y dura, con huellas hechas sobre arena húmeda, moderadamente blanda, se ajustaba mejor a los hallazgos en de las huellas fósiles. Aunque la evidencia no es concluyente, estamos entusiasmados con nuestros descubrimientos. Apoyan la idea de que el sur de África es una región donde la capacidad cognitiva y práctica humana se desarrolló hace mucho tiempo".

Cierra el sitio indicando todavía los sitios no tienen fecha de origen determinada, aunque se calcula que "tienen entre 70.000 y más de 130.000 años. Esto podría poner fin a algunas teorías populares sobre correr descalzo, pero si eres un tipo de Vibram Five Fingers, no dejes que esto te impida sentir la hierba y la tierra con tus pies desnudas".

Video: la labor de los arqueólogos

The Conversation, Discovermagazine, Runnersworld, Inah, Youtube, Wikipedia.