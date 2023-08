Video de violencia de género: hallan a una mujer encadenada por el cuello

Una mujer en Estados Unidos fue encerrada por su pareja, quien, para que no huyera, la encadenó por el cuello, tal como fue hallada por la Policía de Kentucky.

Según informaron los policías, acudieron ante las denuncias de vecinos de Louisville, que oyeron gritos de una mujer pidiendo ayuda.

Cuando los uniformados llegaron al sitio de donde provenían los gritos, encontraron a la mujer encadenada que lloraba, en el segundo piso de un hogar. Y todas las puertas y ventanas del lugar estaban bloqueadas.

La víctima, llamada Jonna Wilson, fue rescatada por la policía, teniendo aún una cadena con candado que rodeaba su cuello y se fijaba al piso. No obstante, aun atrapada, logró abrir una ventana y comenzó a gritar por ayuda.

El video sobre este caso de violencia de género que se dio a conocer fue el captado por la cámara corporal de un agente de la Policía de Kentucky.

Luego, fue detenido un hombre, su pareja, llamado Moises May, quien, luego de golpearla, decidió encadenarla. Según la mujer, May le dijo: "Te dije que la próxima vez que te fueras y no volvieras a casa, te mataría".

El hombre, ahora, enfrenta cargos por secuestro, agresión y de poner la vida de la mujer en peligro. Decidió declararse inocente.

Video: el rescate de Jonna Wilson

KentuckyPolice, Courier-journal, Wdrb, Rt, Law&OrdenNetwork, Youtube.