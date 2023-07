Cambio climático: el calor mata a miles de adultos mayores en Alemania

Se ha definido que un cambio climático es la variación en el estado del sistema climático terrestre, "formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que persiste durante periodos de tiempo suficientemente largos (décadas o más tiempo)? hasta alcanzar un nuevo equilibrio", ilustra Wikipedia. Es, claramente, lo que se está viviendo en el planeta.

En Alemania, la primera economía de Europa, el año pasado murieron más de 4.000 personas en esa nación, a causa del calor. Naturalmente, se busca bajar tremenda cantidad, tarea del Ministerio de Sanidad alemán.

Allí, los más vulnerables a las olas de calor, al igual que en todo el mundo, además de los ancianos, son los niños.

"Temen que el día sea cada vez más caluroso y que no puedan salir, porque hace demasiado calor. Nos dicen que no saben cómo conseguir comida porque no pueden salir a comprar", apunta Elke Schilling, quien es directora de Silbernetz, una línea de ayuda para personas mayores.

El Ministerio sabe que el aumento de temperatura se debe al cambio climático: "los científicos afirman que las ciudades se ven especialmente afectadas por las olas de calor. La densa infraestructura atrapa el calor. ¿Qué puede bajar las temperaturas? Los parques y los árboles".

El experto Diego Rybski es climatólogo del Instituto de Postdam para la Investigación sobre el Clima, y explica que añadir espacios verdes a las ciudades no es caro: "actualmente la tenencia va en lo que se llama redensificación, llenando los espacios vacíos de la ciudad y es lo contrario a lo que realmente necesitamos. Necesitamos más espacios verdes entre los edificios, pero ahora los espacios verdes están llenos de edificios", según recoge la agencia Euronews, de la Unión Europea.

Y cierra la agencia: "el Ministerio de Sanidad alemán dice que a mediados de verano se iniciarán más proyectos, entre ellos posibles alertas telefónicas. Euronews ha preguntado al Ministerio de Sanidad cuándo se implantará este sistema, pero aseguran que no pueden dar un calendario. En cuanto a Elke, dice que se siente afortunada de gozar de buena salud para hacer frente a las olas de calor. Pero sigue luchando: 'Hace demasiado calor, me estoy debilitando y me estoy enfadando y estoy indefenso y no me gusta sentirme indefenso'".

Euronews, Youtube, Wikipedia.