Uno de los hijos de Joe Biden, a punto de terminar en prisión

Viene dando, y mucho, que hablar el hijo del mandatario de Estados Unidos. Se trata de Hunter Biden, de 53 años, quien deberá presentarse el 10 de julio, ante un tribunal de la Justicia de Arkansas.

En la ocasión, el hijo del presidente Joe Biden, ante una demanda que le interpuso la madre de Navy Joan, su hija de cuatro años, el acusado tendrá que demostrar que no se encuentra en situación de desacato.

Si no logra hacerlo, Hunter Biden estará en condiciones de recibir una condena de hasta seis meses de cárcel.

"La jueza de circuito Holly Meyer estableció que Biden se presente en el tribunal dos semanas antes del juicio previsto para el 24 y el 25 de julio, en el que analizará el pedido de Lunden Roberts, de 32 años, para que la niña lleve el apellido de su padre y se decidirá el monto de la manutención. De acuerdo con la magistrada, en caso de que Biden no se presente podría ser encarcelado hasta seis meses por desacato civil o criminal. También podría recibir una multa, ser obligado a pagar hasta 20.000 dólares por los honorarios de los abogados de Roberts y ver rechazadas sus solicitudes en el caso", ilustra Rt.

Acerca de la situación, Hunter Biden se manifiesta en oposición. Según él ha manifestado a The New York Post, se opone porque considera que "le robaría una existencia pacífica a la niña, y argumenta que su hija debería decidir por sí misma cuando el menosprecio del apellido Biden no esté en su apogeo".

Así, Hunter Biden pidió pasar menos dinero por asistencia alimenticia, porque se ha dado "un cambio sustancial en sus circunstancias financieras".

Según el hijo de Joe Biden, lo que paga actualmente "no se ajusta a su realidad". A su turno, Roberts dijo rechazar a este pedido.

