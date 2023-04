Llega la pistola inteligente: desbloqueo con huellas dactilares y reconocimiento facial 3D

La primera pistola inteligente del mundo con desbloqueo de huellas dactilares y reconocimiento facial 3D, para que solo la pueda usar la persona autorizada, llega a Estados Unidos de la mano de Biofire Technologies a un precio de casi 1.500 dólares.



La compañía, con sede en Colorado, bautizó la creación en la que ha trabajado durante más de una década como The Biofire Smart Gun (La pistola inteligente Biofire).



"La pistola inteligente Biofire de 9 mm se bloquea en el momento en que deja de notar la mano (del autorizado) y no se puede disparar a menos que un usuario autorizado la vuelva a agarrar. Smart Gun solo dispara con las personas que elijas, por lo que el arma de fuego nunca puede causar un resultado trágico en manos de un niño, un delincuente o cualquier otra persona", explica la empresa en su web.



Según las estadísticas del Instituto Nacional de Justicia (NIJ, por sus siglas en inglés) el 77 % de los asesinos involucrados en tiroteos masivos emplearon al menos varias armas compradas legalmente y sólo el 13 % perpetraron sus ataques con todas sus armas adquiridas de manera ilegal.



Biofire Technologies destaca que esta tecnología no hace que el arma sea más lenta, ya que se desbloquea con "solo levantarla".



"Diseñamos la pistola inteligente Biofire para que nunca tenga que elegir entre almacenamiento seguro y acceso instantáneo", indica la empresa, que en su web muestra el arma en las salas comunes de un hogar y en la mesilla de noche de una casa.



El arma funciona con una batería recargable y utiliza tecnología de encriptación para garantizar que no se pueda convertir en una pistola convencional.



Las muertes por armas de fuego entre los niños estadounidenses aumentaron un 50 % en los últimos dos años, según un nuevo informe del Pew Research Center.