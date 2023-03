El papa Francisco padece una infección pulmonar

Algunos fotógrafos acreditados en la audiencia general de este miércoles señalaron que esta mañana se lo vio al papa Francisco con algunos gestos de fatiga y dolor, lo que abundaría en la hipótesis de que no se trataba de una internación programada, tal y como fue señalado por la Santa Sede en los primeros momentos tras el traslado en ambulancia al Policlínico Gemelli, el centro de salud donde es tradición que sean tratados los papas.

Hasta el momento, se ha suspendido la agenda inmediata del papa Francisco, que posiblemente quiera estar en condiciones para los oficios de Semana Santa de la semana próxima, el momento más importante del año litúrgico para los católicos. En el caso de que eso no ocurra, los oficios serán celebrados por algún cardenal designado por el propio Francisco.

A diferencia de lo que el propio Francisco ha fijado como política informativa de la Iglesia católica, en este caso el Vaticano comenzó la mañana conduciéndose con bastante hermetismo y prosperaron todo tipo de especulaciones, no solo en los medios locales, sino también en los internacionales, habida cuenta del interés que suele suscitar la figura papal.

Con respecto a los problemas de corazón informados por ‘Il Messaggero’, fueron descartados ya por una tomografía, y se confirmó oficialmente la infección pulmonar, una bronquitis crónica, pero no se descartan por completo todavía la posibilidad de secuelas de su operación de divertículos del 4 de julio de 2021, que duró más de 5 horas, y que llevó a la remoción de parte de su colon, secuelas a las que el propio Francisco se había referido el pasado 24 de enero en una entrevista con la agencia de noticias Associated Press y de las que el Vaticano también dio cuenta la pasada semana.

Los divertículos son pequeñas bolsas que se forman en el colon y que se infectan con facilidad.

El papa Francisco padece diversas dolencias, no solo los divertículos, muy comunes en personas ancianas, sino también la artrosis en su rodilla derecha, de la que no quiere operarse por no querer exponerse a más anestesia, y de la que, asegura, se está recuperando bien gracias a infiltraciones y masajes.