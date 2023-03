La petición de Estados Unidos a Xi Jinping tras su reunión con Vladimir Putin

El Gobierno de Estados Unidos consideró este martes que si China quiere tener un papel "constructivo" en el conflicto en Ucrania debería presionar a Rusia para que retire sus tropas del territorio ucraniano.



John Kirby, uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, respondía de ese modo en una conferencia de prensa a la visita a Moscú del presidente chino, Xi Jinping, donde se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin.



Kirby recordó el comunicado conjunto emitido tras el encuentro entre Xi y Putin, en el que China y Rusia exigieron "el fin de todos los pasos que contribuyen a la escalada de la tensión y a la prolongación de las hostilidades".



El portavoz estadounidense afirmó que su país está de acuerdo con el cese de las hostilidades y recordó que la manera de detenerlas es replegando a los soldados rusos de Ucrania y dejando de bombardear "hospitales".



Sobre la disposición de China a mediar en el conflicto, Kirby aseguró que se trata de un país que no es "imparcial", dado que nunca condenó la invasión rusa de Ucrania y el plan de paz que propuso en ningún momento contempla la retirada de las tropas rusas de los territorios ocupados como condición para el cese de las hostilidades.



Además, continuó Kirby, Xi no ha visitado Ucrania ni ha hablado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



Rusia dio este martes la bienvenida a la disposición de China a desempeñar lo que considera un papel positivo para buscar una solución a "la crisis ucraniana" y a la iniciativa de paz "constructiva" presentada por Beijing el pasado 24 de febrero.



En su propuesta de paz, China defiende por un lado la soberanía y la integridad territorial ucraniana, el cese de las hostilidades -pero no la retirada de las tropas- y la reanudación de las negociaciones y, por otro, aboga por tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia ante el avance de la OTAN.