Rusia incrementa su presión en ciudades claves y continúa con los asedios

Rusia incrementa su presión en el frente de Kupiansk, en la anexionada región ucraniana de Lugansk, para retomar su control y proseguir el avance a Járkov, una de las ciudades más castigadas en la guerra, sin bajar la intensidad de los combates en Bajmut, en el norte de Donetsk.



"El enemigo mantuvo una importante presencia militar en Kupiansk y Liman con el fin de evitar que nuestras unidades se movieran en otras direcciones", informó el mando militar ucraniano en su parte de guerra.

Presión en Kupiansk

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas añadió que las tropas rusas castigaron con su artillería 13 asentamientos en la línea del frente en esta región, recuperada por Ucrania durante su contraofensiva de septiembre del año pasado, que significó un duro golpe moral a Rusia.



El estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) confirmó que "las fuerzas rusas continuaron las operaciones ofensivas al noreste de Kupiansk".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (i), y la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin (c), asisten al funeral por el militar ucraniano Dmytro Kotsiubailo en el monasterio de las Cúpulas Doradas de San Miguel en Kiev, Ucrania, este viernes. Kotsiubailo murió en acción de combate frente a la invasión rusa en Bajmut, en el este de Ucrania, el pasado 7 de marzo. EFE/Oleg Petrasyuk

El avance hacia Kupiansk e Izyum le volvería a abrir a las fuerzas rusas la posibilidad de atacar desde el norte Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el Donbás, además de avivar la amenaza a Járkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania.

Ataques a Járkov

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que "solo desde principios de este año, en menos de dos meses y medio, más de cuarenta misiles enemigos ya han golpeado Járkov".



El mandatario ucraniano afirmó que Rusia, "el Estado malvado", usa una variedad de armas -"misiles y artillería, drones y morteros"- con un único objetivo: "destruir la vida y no dejar nada humano".



Zelenski denunció que los bombardeos rusos acabaron este sábado con la vida de tres personas en Jersón (sur) "que simplemente fueron a una tienda a comprar comestibles".

Vecinos de Leópolis tratan de recuperan sus pertenencias y enseres después de que dos cohetes impactaran en diferentes edificios del distrito de Zolochiv, cerca de la ciudad de Leópolis, este jueves. EFE/ Mykola Tys 09/03/2023.-





Rusia se ha convertido, en su opinión, en "sinónimo de terror" y "será ejemplo de derrota y justo castigo de este terror".

Continúan los combates en Bajmut

En tanto, los defensores ucranianos continúan conteniendo al Ejército ruso en el Donbás (este de Ucrania), donde repelieron durante la última jornada 92 ataques, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas.



"El enemigo no detuvo sus ataques en la ciudad de Bajmut (...) En general, 15 asentamientos sufrieron a consecuencia de los bombardeos de los ocupantes", afirmó el mando militar ucraniano.



Por su parte, el grupo de mercenarios rusos Wagner, punta de lanza de las fuerzas rusas en el este de Ucrania, ocupó hoy posiciones favorables en la zona industrial de la planta metalúrgica AZOM de Bajmut, según Andréi Marochko, representante de las autoridades impuestas por Rusia en Lugansk.



"En la ciudad de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut) los grupos de asalto ocuparon posiciones favorables en zona industrial del la planta de procesamiento de metales" AZOM, aseveró a la agencia rusa TASS.



Según Márochko, estas posiciones permiten a las tropas rusas "controlar los movimientos del enemigo, además de crear una buena cabeza de playa para el futuro avance de nuestras fuerzas".



La víspera el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigózhin, informó que estas fuerzas se acercaron a poco más de un kilómetro del centro administrativo de la ciudad.



El asalto a AZOM, según han alertado blogueros militares rusos y el ISW, podría conducir a grandes pérdidas en las filas de los Wagner, ya que se trata de un enorme territorio con gran densidad de instalaciones y una red de pasadizos suberráneos de decenas de pisos bajo tierra.



El jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, no reportó hoy avances desde su canal de Telegram, y por el contrario desmintió que la localidad de Orejovo-Vasilevka, al noroeste de Bajmut, estuviera bajo control ruso, lo cual significaría que el lazo ruso se está cerrando.



"Con las declaraciones de algunos medios, 'líderes de la oponión pública' y expertos, solo alertan a nuestro enemigo del carácter de nuestros movimientos. Por eso le pido a nuestros medios no poner la carreta delante de los bueyes. La felicidad ama el silencio", sentenció.

Reactivación en Avdíivka

Más al sur, se observa una activación de los combates en torno a Avdíivka, un importante bastión ucraniano ubicado a poco más de 20 kilómetros al norte de la capital regional de Donetsk, también en el este ucraniano.



El exportavoz de las milicias prorrusas, Eduard Basurin, informó hoy que las tropas rusas están a punto de controlar la localidad de Krasnohirivka, en un intento de estrechar el cerco a Avdíivka.



Krasnohirivka se encuentra al norte de Avdíivka, lo que implica que las fuerzas rusas comienzan a envolver paulatinamente esta importante plaza ucraniana.



"La localidad está prácticamente liberada, en las afueras se lleva a cabo la limpieza" de las unidades ucranianas, afirmó a TASS el coronel retirado.



Según Basurin, "la total liberación de Krasnohirivka permitirá a las tropas rusas estrechar más firmemente las tenazas en torno a Avdíivka".



Los prorrusos denuncian que las tropas ucranianas bombardean la ciudad de Donetsk y otras ciudades aledañas desde Avdíivka, urbe fortificada al norte de la capital regional que las fuerzas rusas tratan de tomar prácticamente desde el inicio de la campaña.