México impulsa cambios legales para revelar información sobre ovnis

Con la presentación del caso sobre el cuerpo no humano, “María”, en la Cámara de Diputados, el legislador mexicano Sergio Gutiérrez Luna dijo este martes que impulsa cambios en la ley en México para que información sobre fenómenos aéreos anómalos no identificados (faani), antes conocidos como objetos voladores no identificados (ovni), sea pública y no se reserve.

La propuesta fue respaldada por ufólogos e investigadores, que acudieron a la segunda audiencia pública para la regulación sobre fenómenos aéreos anómalos no identificados y quienes insistieron en reconocer la posible vida extraterrestre y beneficios en sectores como la tecnología, economía, salud, entre otros.

“Estoy presentando una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia donde podamos establecer que a diferencia de otros países en México cualquier información que tenga que ver sobre estos fenómenos anómalos, que obren en poder del Estado sea totalmente pública y no esté restringida”, expresó el diputado oficialista.

El legislador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que el antecedente es una investigación del ufólogo y periodista mexicano Jaime Maussan, quien, a través del Instituto mexicano de Transparencia, obtuvo evidencias de fenómenos en el espacio aéreo mexicano.

“A partir de ese antecedente, nosotros consideramos que es necesario reformar la ley para que quede como algo público cualquier dato, informe, video o forma de conocimiento que se tenga por alguna autoridad de estos posibles fenómenos anómalos no identificados”, insistió Gutiérrez Luna.

Impulsan legislación en México

En su turno, el ufólogo Maussan confió en que esta propuesta sea aprobada y México se convierta en el primer país en el mundo en no reservar este tipo de información.

“No hay ningún Estado en el planeta que garantice la absoluta transparencia respecto a fenómenos en su cielo y eso debe de ser considerado, realmente pone a México a la vanguardia”, consideró.

En este sentido, espera que México "se convierta en ejemplo a seguir" para otras naciones, pues enfatizó que los descubrimientos alrededor de estos fenómenos anómalos “es mucho más grande de lo que pensábamos, todo esto es posible gracias a las personas comprometidas con la verdad”.

Dijo que este tipo de ejercicios han puesto a México como uno de los países que buscan una nueva realidad, mientras que afirmó que los casos alrededor de tres cuerpos no humanos que ha compartido no son los únicos hallazgos en el mundo.

Seres no humanos, “María” y fenómenos anómalos

Al igual que hace dos meses, la Cámara de Diputados en la Ciudad de México fue testigo de la presentación del caso de un nuevo ser no humano, el cual fue presentado, entre otros, por el ufólogo Maussan e investigadores de universidades del Perú, de donde son originarios los cuerpos desecados también denominados “momias de Nazca”.

En esta segunda audiencia, el caso presentado fue el de “María”, que se presumió no es una especie humana y de sexo femenino, con una barra de elementos minerales en el pecho, que pudieran revelar adelantos en salud y tecnología superiores a la época a la que supuestamente pertenecen.

Se defendió que el desarrollo del cráneo, con más de 1.000 años de antigüedad, es mayor al de los humanos, así como que no son cuerpos armados o diseñados, que cuenta con huellas dactilares no humanas, según estudios y evidencias científicas de expositores del Instituto Inkari, Universidad Nacional de ICA, ambas de Perú, de la Academia de Medicina de Nueva York y del mexicano Instituto Politécnico Nacional, entre otros.

Sobre el dispositivo en el pecho, se dijo que está compuesto de aluminio puro hasta en más del 95 %, que no se puede encontrar de forma natural, así como de osmio, un mineral recién utilizado en la tecnología, y de cloruro de plata, que se dijo no podría ser usado en un ser humano al ser tóxico para este.