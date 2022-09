La decisión que tomará Jair Bolsonaro si pierde las elecciones

Cada vez falta menos para las próximas elecciones en Brasil y la mayoría de las encuestas dan como ganador a Lula da Silva. Jair Bolsonaro, que se encuentra 15 puntos por debajo de su rival, anunció que en caso de perder en los próximos comicios del 2 de octubre se retirará de la política.

En un podcast con comunicadores evangelistas afirmó que entregará el poder y también dijo estar arrepentido por haberse burlado de las víctimas de coronavirus.

"Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad", dijo Jair Bolsonaro.

Durante los últimos meses uno de los grandes temores en Brasil era que Jair Bolsonaro perdiera y no entregara el poder o no lo reconociera, algo parecido a lo que ocurrió con Donald Trump. Sin embargo, en el podcast dijo que reconocería el triunfo electoral de Luíz Inacio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro y Lula da Silva son los principales candidatos

Comentarios que pesan

El mandatario brasileño dijo estar arrepentido por las numerosas declaraciones que hizo durante la pandemia de coronavirus. "Me sobrepasé. Perdí la línea, en eso me arrepiento", dijo el mandatario.

Entre otras declaraciones, Jair Bolsonaro se retractó de un dicho sobre su propia familia, donde afirmó que, después de tener cuatro varones, la llegada de su hija significó una debilidad en su hombría.

"Ahí metí la pata, es común que entre los hombres hablemos que cuando va a nacer un niño digamos si será consumidor o proveedor, una broma entre hombres, pero no hablo más esas cosas, mi comportamiento cambió, el sillón presidencial es un aprendizaje", explicó.