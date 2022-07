Inesperado estruendo en pleno debate entre candidatos a suceder a Boris Johnson

El exministro de Finanzas Rishi Sunak y la ministra de Relaciones Internacionales, Liz Truss, ambos candidatos a suceder al renunciante primer ministro británico Boris Johnson y liderar a los conservadores, se enfrentaron anoche en un duro debate televisivo en busca del apoyo de los miembros de su partido.

Pero uno de los momento tensos de la emisión, fue que en pleno debate en vivo entre los dos candidatos que compiten por suceder a Boris Johnson como primer ministro británico, se tuvo que parar repentinamente, cuando hubo un fuerte estruendo en el estudio.

Si bien no se dio a conocer mayores detalles sobre lo sucedido en el set de televisión, en la imágenes se ve claramente la cara de preocupación de la ministra de Relaciones Internacionales, Liz Truss, ante el fuerte ruido.

Sobre el debate

En una emisión especial de la cadena BBC, Sunak acusó a Truss de "irresponsable", "inmoral" y de ser "nada conservador" por su promesa de reducir los impuestos antes de combatir la inflación.



El exministro de Finanzas aseguró que esa política "conducirá a que las tasas de interés hipotecarias suban hasta el 7%, llevará a millones de personas a la miseria" y le costará a los conservadores las próximas elecciones.



"Prometió casi 40.000 millones de libras esterlinas en recortes de impuestos no financiado. Todos aquí tendrán que pagar la cuenta por eso", argumentó.



Según el dirigente, los recortes no pueden ocurrir hasta septiembre u octubre de 2023 para evitar una mayor inflación y basó sus propuestas en asegurarse de que su gobierno "siempre" tendrá políticas implementadas para apoyar la crisis del costo de vida.



Sunak, quien renunció a su cargo a principios de este mes, dijo que la pandemia de coronavirus había creado una gran deuda y que ponerla en la "tarjeta de crédito del país" pasaría a "la cuenta a nuestros hijos y nietos".



Truss, por su parte, dijo que frenaría el aumento del seguro nacional (contribuciones que deben pagar los trabajadores para obtener beneficios), ya que no tenía sentido aumentar los impuestos durante una crisis económica, y acusó a Sunak de "dar miedo" con sus comentarios



La ministra de Relaciones Exteriores subrayó además que su rival llevará al país a una recesión.



Aseguró que si se convierte en primera ministra implementará un plan de crecimiento económico e impondrá una moratoria temporal sobre el impuesto creado para fomentar la energía verde.



Sin embargo, dijo que no dudó en decir que le "encantaría" tener a Sunak en su equipo si se convierte en primera ministra.