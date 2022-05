Colombia acude muy dividida a las urnas para elegir al próximo presidente

El censo electoral está compuesto por 39.002.239 ciudadanos, pero como la abstención en el país suele ser cercana al 50 %, se espera que voten unos 20 millones de colombianos en los 12.263 puestos instalados en todo el país por la Registraduría, entidad que organiza los comicios.



De los seis candidatos, solo tres tienen posibilidades reales, según las encuestas de intención de voto: el izquierdista Gustavo Petro, del Pacto Histórico; el derechista Federico "Fico" Gutiérrez, de Equipo por Colombia Fico, y el populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



De ganar Petro, auparía a la izquierda por primera vez al poder en el país, una posibilidad que asusta a muchos por su pasado de guerrillero del desaparecido Movimiento 19 de Abril (M-19), pero principalmente por su ambigüedad ante determinadas cuestiones políticas y económicas.



Sin embargo, dada la división del electorado, es altamente probable que sea necesaria una segunda vuelta el 19 de junio entre los dos más votados mañana. Los colegios electorales abrirán a las 8.00 hora local (13.00 GMT) y cerrarán a las 16.00 local (21.00 GMT), y se calcula que una dos horas después ya habrá resultados consolidados que permitan saber si finalmente los colombianos tendrán que volver a las urnas tres semanas después.



El fantasma del fraude



Con ese panorama termina hoy una de las campañas más hostiles de los últimos años y en la que el fantasma del fraude fue atizado por los distintos candidatos. Así, las fallas en el conteo de votos de las legislativas, que fueron corregidas en el escrutinio definitivo, en el cual el izquierdista Pacto Histórico sumó cerca de 400.000 votos más que los que se la habían adjudicado inicialmente, dejó en el aire la sospecha de irregularidades electorales.



Los principales candidatos le han dado hasta último momento a la tecla de la falta de garantías electorales por parte de la Registraduría, e incluso Petro, que el mes pasado denunció un presunto plan para atentar contra su vida, también habló hace una semana de un supuesto plan del Gobierno de suspender los comicios que lo dan como favorito.



Estos comicios serán unos de los que mayor observación internacional tendrán, con la presencia por primera vez de una Misión de Observación de la Unión Europea (UE), que se ha desplegado por todo el país para acompañar el proceso. También está sobre el terreno una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Llamada a votar



"Fico" Gutiérrez, por su parte, pidió este sábado a los ciudadanos que salgan a votar mañana para que el cambio que quieren los colombianos sea para mejorar. "Vamos a unir a Colombia, no más discursos de odio, no más discursos de lucha de clases, construyamos un país que sea para mejorar, que los cambios sean para mejorar", dijo el candidato de la derecha en su cuenta de Twitter.



Gutiérrez, que hace unas semanas denunció una presunta maniobra de espionaje a su campaña con la instalación de un micrófono en una de sus sedes, lo que atribuyó a los equipos de Petro, insiste en que el país no aguanta más división como la vista en esta campaña, algo que parece cada vez más difícil dado el nivel de confrontación en las redes sociales entre simpatizantes de la izquierda y de la derecha.



Para garantizar la seguridad y normalidad en las elecciones el Gobierno puso en marcha el "Plan Democracia", del cual hacen parte más de 300.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.