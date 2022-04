La presidenta de la Comisión Europea llama a acelerar la entrega de armamento para la defensa de Ucrania

"Para todos los Estados miembro que puedan, deberían entregarlas rápidamente porque solo así podrá sobrevivir Ucrania en su lucha defensiva contra Rusia", afirmó von der Leyden en declaraciones hoy al diario alemán Bild am Sonntag.



"No hay diferencia entre las armas pesadas y ligeras. Ucrania debe recibir todo lo que necesite para defenderse", añadió, para advertir además de que será un conflicto de larga duración: "tenemos que hacer todo lo que podamos para prepararnos para el hecho de que la guerra puede durar meses e incluso años en el peor de los casos".



En cuanto a las nuevas sanciones que se están preparando, la política alemana señaló que "seguimos mirando al sector bancario, en particular a Sberbank, que supone por sí solo el 37 por ciento del sector bancario ruso", y "por supuesto a la energía".



"El objetivo primordial es reducir los ingresos de (el presidente ruso, Vladímir) Putin, pero el petróleo se comercia a nivel global. Lo que debería pasar es que Putin repercuta mayores precios a otros mercados por los envíos que de lo contrario irían a la UE. Por eso estamos desarrollando mecanismos inteligentes para que el petróleo se pueda incluir también en las próximas sanciones", concluyó.