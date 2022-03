El fuerte mensaje de Rusia para Occidente

Rusia dijo que ni la Unión Europea (UE) ni Estados Unidos contribuyen a resolver la situación de conflicto en Ucrania entregando armamento a este país, que ha pedido estos suministros para hacer frente a la agresión por el Gobierno de Vladimir Putin.

"Les pregunto a los representantes de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea, cuál de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que forman parte dice que suministrar armas letales facilita salvar vidas", dijo el embajador ruso ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Gennady Gatilov.

El representante de Moscú intentó justificar las acciones bélicas de su país en un debate en el Consejo de Derechos Humanos consagrado a la invasión en Ucrania.

Fuente: ONU

Repitió los argumentos expuestos por Vladimir Putin sobre las supuestas violaciones de los derechos de la comunidad rusohablante en Ucrania y la diferencia que mostró la comunidad internacional frente de ello.

"El Consejo de Derechos Humanos tenía toda la información que necesitaba para corregir esa situación, para crear las condiciones para el desarrollo de una sociedad democrática y para una Ucrania multicultural y multiétnica", sostuvo.

Gatilov acusó de hipocresía a Estados Unidos y a la Unión Europea "porque la paz y la prosperidad de Ucrania no son de vuestro interés, la vida de los ucranianos ordinarios no os importa. Vosotros no necesitáis que la situación en Ucrania se resuelva".

Por último, sostuvo que solo se quiere mantener al actual Gobierno ucraniano "porque representa un medio de presión y es una carta en vuestra confrontación con Rusia".