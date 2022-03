Alerta: afirman que China traicionará a Rusia por la invasión a Ucrania

La Comisión Europea dijo este martes que va "en interés de China" alinearse con la Unión Europea frente a Rusia para "garantizar que podamos parar la invasión", en vez de ayudar a Moscú a evitar las sanciones que varios países de Occidente han impuesto.

"China está completamente integrada en la economía mundial. Tiene un interés en la estabilidad de los flujos comerciales, de los flujos de inversión. (...) Creemos que va en su interés moverse junto a nosotros para garantizar que podemos parar la invasión", dijo ante la prensa el portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer.

Josep Borrell, representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, dijo haber estado en contacto con su homólogo chino, Wang Yi y le pidió a Pekín que "presione con la máxima influencia" a Rusia "para parar la guerra en Ucrania".

Según el portavoz de Exteriores de la Comisión, Peter Stano, Bruselas cree que va a ser capaz de "explicar a aquellos socios que quizás no están tan convencidos sobre la necesidad o efectividad de las medidas restrictivas que si no se suman, al menos no deben ser cómplices de la elusión de las sanciones".

"Trabajamos con nuestros socios, explicándoles las consecuencias peligrosas de lo que está ocurriendo en Ucrania y que lo que está haciendo (el presidente ruso, Vladimir) Putin no tiene solo consecuencias en Ucrania, en Europa, sino en todo el mundo y el sistema multilateral", añadió Stano.

Estados Unidos acusó ayer a China de apoyar militarmente a Rusia en Ucrania, esto fue negado por ambos países. La Unión Europea dijo que "no está amenazando a nadie, no está utilizando el lenguaje de la amenaza".

"La UE está diciendo que nos levantamos en apoyo de la Humanidad y la civilización (...), algo que China también ha suscrito, el sistema multilateral basado en normas".

"Si haces negocios con Putin y el Kremlin si le das financiación, si le ayudas a eludir las sanciones introducidas ya por mas 40 de países, haces negocios con alguien que está destruyendo Ucrania", añadió el portavoz de Exteriores.

Stano, además, apuntó que la UE "espera" que países candidatos como Serbia si alineen con las sanciones de la UE y sus decisiones en Política Exterior