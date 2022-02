La reina Isabel II y una revelación sobre su salud: "No puedo moverme"

La reina Isabel II del Reino Unido confesó que tiene problemas de movilidad. Fue durante su primera audiencia en persona desde que surgieron los temores de que podría haber contraído el nuevo coronavirus.

Así, en las imágenes publicadas por el Palacio de Buckingham de una cita en el Castillo de Windsor, cerca de Londres, entre Isabel II y los secretarios de los servicios de Defensa británico salientes y entrantes, se observa a la monarca saludándoles mientras permanece parada con un bastón.

La reina, de 95 años manifiesta: "Como ustedes pueden ver, no puedo moverme", señalando su pie o pierna izquierda, la zona que le causaría las molestias.

Se sabe que "el 10 de febrero, su hijo, el príncipe Carlos de Gales, dio positivo por segunda vez al covid-19. Fue dos días después de haberse reunido con la reina. La esposa del príncipe, Camila, también dio positivo poco después y desde entonces la pareja ha estado en cuarentena", publica la agencia AFP.

Y completa la agencia Rt: "Fuentes de la familia real británica afirmaron que Isabel II no tenía síntomas, pero no precisaron si se realizó una prueba de coronavirus. En octubre pasado, la monarca pasó una noche en el hospital para realizarse algunas "pruebas preliminares", cuya naturaleza no se especificó".

