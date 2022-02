Alta contaminación farmacéutica en los ríos del mundo: "amenaza global"

Ríos del planeta muy contaminados por componentes de medicamentos conocidos como ingredientes farmacéuticos activos (API, por sus siglas en inglés): esta situación representa "una amenaza global para el medioambiente y la salud humana", revela un estudio difundido en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La investigación hecha por expertos de decenas de países y liderado por la Universidad de York (Reino Unido), dio con la presencia de 61 API a lo largo de 258 ríos en 104 naciones de todo el planeta.

Si bien estudios anteriores "habían monitoreado las concentraciones de ingredientes farmacéuticos activos en aguas fluviales, estos generalmente se realizaron en América del Norte, Europa y China, y analizando unos pocos contaminantes, por lo que sus resultados mostrarían solo la punta del iceberg", denuncia el informe.

"Los API llegan al medioambiente durante su fabricación, uso o desecho. Las concentraciones más altas de los componentes de medicamentos se detectaron en ríos del África subsahariana, el sur de Asia y Sudamérica. Los lugares más contaminados se hallaron en países con ingresos medios-bajos y se asociaron a una pobre infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y la basura, así como con lugares donde se hallan instalaciones farmacéuticas", sigue.

Qué hallaron

Según aporta la agencia Rt, "los API que más se encontraron fueron, entre otros, el fármaco anticonvulsivo carbamazepina, el antidiabético metformina, el antibacteriano sulfametoxazol, el antibiótico ciprofloxacina, el antialérgico loratadina y la cafeína (un compuesto que también surge del uso del estilo de vida)".

Así, el trabajo puso en evidencia que una cuarta parte de los lugares donde se recolectaron las muestras, las concentraciones de al menos un API excedían los niveles considerados como seguros para los organismos acuáticos. Otra razón de preocupación es que esta situación puede favorecer la posible aparición de bacterias resistentes a los antibióticos.

John Wilkinson, uno de los firmantes principales del estudio, denuncia: "Desde hace más de 20 años, los productos farmacéuticos se abren paso en el medioambiente acuático, donde pueden afectar la biología de los organismos vivos. Pero uno de los mayores problemas que hemos enfrentado al abordar este problema es que no hemos sido muy representativos al monitorear estos contaminantes, con casi todos los datos enfocados en unas pocas áreas seleccionadas".

Pnas, Rt, Youtube.