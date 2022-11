El Partido Demócrata retiene con Kathy Hochul el simbólico gobierno de Nueva York

Con casi un 75 % de votos escrutados, Hochul logró ya una victoria casi aplastante al llevarse el 69,8 % de los votos. Aunque aún no ha salido a proclamar su victoria, parece imposible que Zeldin (del ala derecha republicana) pueda revertir la tendencia.



Así, el partido del presidente Biden retiene una plaza simbólica como es Nueva York y que lleva en manos demócratas desde el año 2007, en un momento de incertidumbre para el gobierno federal.



Hochul es la primera mujer en encabezar el gobierno de Nueva York, cargo al que llegó en 2021, pero entonces no fue por elección, sino tras la dimisión del anterior gobernador, Andrew Cuomo, por un escándalo de acoso sexual. Hochul, que era la vicegobernadora, ocupó entonces el cargo sin pasar por las urnas.



Aunque Hochul no representa el ala izquierdista del partido, sí se ha mostrado muy combativa a favor el derecho al aborto, proclamando a Nueva York como "estado refugio" para todas aquellas mujeres que desean abortar y viven en estados republicanos donde se ha prohibido ese derecho, que a la postre parece haber inclinado la voluntad de muchos electores.