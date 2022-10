Asesinaron a un dirigente del partido de Lula da Silva a dos días de las elecciones presidenciales en Brasil

El exconcejal del municipio paulista de Jandira Reginaldo Camilo dos Santos, conocido como "Zezinho del PT", fue asesinado este viernes a tiros, a solo dos días de las elecciones presidenciales del domingo en Brasil.



El político, postulado por el Partido de los Trabajadores (PT) que lidera el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como candidato a diputado federal por el estado de San Pablo en las elecciones legislativas del 2 de octubre pasado, fue tiroteado por un desconocido desde un vehículo que se le acercó cuando estaba próximo a su residencia.



Pese a que la Policía Civil de San Pablo aún no identificó sospechosos ni motivos del crimen, no se descarta que pueda ser una represalia política debido a que "Zezinho del PT" venía denunciando diferentes corruptelas en Jandira, un municipio de la región metropolitana de San Pablo, la mayor ciudad brasileña.



El dirigente del PT, de 51 años, fue concejal del municipio de Jandira hasta 2020, cuando fue postulado a la Alcaldía de esa ciudad en las elecciones de ese año, en las que quedó en tercer lugar, con el 10% de los votos.



En las elecciones de este año obtuvo 8.858 votos, que no le alcanzaron para acceder a una banca de diputado federal.



"Él había hecho muchas denuncias por corruptelas en Jandira y por eso ya entramos en contacto con la Policía Civil para que investigue las posibles motivaciones políticas del crimen", afirmó el diputado regional Emidio de Souza, uno de los principales dirigentes del PT en el estado de San Paulo.



Las elecciones presidenciales del domingo son las más polarizadas en los últimas décadas en Brasil y han generado radicalización en algunos sectores y hasta incidentes violentos, incluyendo los asesinatos de al menos tres militantes del PT.