La delegación de Brasil en la ONU, aislada en Nueva York por un caso de coronavirus

La ONU confirmó hoy que todos los integrantes de la delegación de Brasil que asistió a la Asamblea General del organismo quedaron aislados luego de que uno de ellos diera positivo en una prueba de coronavirus.



"Fuimos informados anoche por la misión permanente (de Brasil) que un delegado que estaba en el hall de la Asamblea General ayer por la mañana dio positivo en una prueba de covid-19 más tarde", afirmó el vocero del secretario general, Stephane Dujarric.



"Estamos trabajando estrechamente con esta misión permanente en las acciones necesarias a seguir; la delegación en cuestión no se reunió con el secretario general", António Guterres, agregó el portavoz, según la agencia de noticias Sputnik.



El funcionario precisó que "el estado miembro confirmó que toda la delegación decidió realizar una cuarentena voluntaria de 14 días".



Dujarric -que no individualizó a Brasil en su reporte, aunque fuentes del organismo confirmaron que se trata de ese país- dijo que se realizó un seguimiento para constatar eventuales contagios en el ámbito de la Asamblea General.



El gobierno de Brasil confirmó anoche que el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, fue quien dio positivo en coronavirus tras haber acompañado al presidente Jair Bolsonaro en el recinto de la Asamblea General.



Bolsonaro, quien admitió que no se vacunó contra la covid-19, regresó hoy a Brasil y hasta esta tarde permanecía recluido en la residencia presidencial, luego de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) le recomendara que se aislara durante 14 días.



En tanto, Queiroga, quien sí está inmunizado, cumplirá dos semanas de aislamiento en Nueva York, según un comunicado del gobierno brasileño.