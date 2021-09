Se abrió una nueva boca del volcán de La Palma durante la noche: huidas y evacuaciones

Fue una noche más de angustia en Canarias, la segunda. Hay grandes daños por la erupción del volcán de La Palma. Ahora, una nueva boca, la novena ya, se abrió durante la noche del lunes en Tacande y se ha complicado la situación.

Por ello, ante la situación, se ha obligado a ampliar el radio de exclusión terrestre y marítimo y también las evacuaciones, que, durante la noche, se dieron en forma de huida desesperada, en algunos casos.

Por eso, salían de madrugada cerca de 1000 vecinos del municipio con apenas algunas cosas en sus autos. Se suman a los más de 5.500 evacuados, que ya habían sido desalojados ante el avance de las coladas, que se han tragado por lo menos 300 viviendas a su paso, además de cultivos, parcelas, escuelas y emplazamientos turísticos.

"En la casa de un amigo mío estamos nosotros tres, nuestros hijos y la madre. En la casa de una sola persona", contó un evacuado.

Otra también lamentó: "me duele toda nuestra gente. Tantos amigos que han perdido todo. Han salido casi igual que nosotros, con lo puesto y poco más. Y han dejado toda su vida ahí". "Y seguimos mirando hacia allí y no nos lo creemos. Seguimos pensando que nuestra casa está debajo de ese volcán. Y aunque ya la casa no esté, sigue siendo mi pueblo, mi barrio, mi gente", añade otra vecina del municipio de El Paso, según publica Euronews.

Seguí en vivo la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, haciendo clic aquí.

Además, el Servicio de Gestión de Emergencias del programa europeo Copernicus creó el primer mapa de la zona afectada, donde ya hay más de 160 viviendas destruidas. La lava afecta a un área de 103 hectáreas.

Mapa de la zona afectada por la lava y los incendios. (Copernicus EMS).

Mapa de la zona afectada por la lava y los incendios elaborado por el equipo de cartografía del Servicio de Gestión de Emergencias de CopernicusCopernicus EMS

Gases peligrosos al llegar al mar

Ahora, se observa que la lengua de lava se ha enfriado y ensanchado, avanzando por el oeste de la isla más despacio que el lunes. Al día de hoy, martes, lo hace a unos 300 metros/h, por lo que tardará algo más de lo previsto en llegar al mar.

Los especialistas observan que será un momento temido, "por la reacción que tendrá el magma en contacto con el agua, que puede provocar explosiones y emisiones de gases a la atmósfera, aunque de momento, las autoridades aseguran que los gases no presentan ningún peligro para la población", sigue Euronews.

En Canarias, está Pedro Sánchez, presidente de España, trabajando en la reconstrucción. Además, el Gobierno canario espera ayudas de Europa y ya trabaja en un decreto ley para recalificar los terrenos afectados.

Se evalúa que la fase inicial, la de erupción, "continúa después de 2 días, por lo que la normalización todavía llevará tiempo. Las primeras imágenes obtenidas por el satélite Sentinel 2 de Copernicus mostraban el lugar de la erupción este lunes al mediodía a pesar de las nubes", cierra la agencia europea.

Euronews, Youtube, Twitter, Copernicus EMS.