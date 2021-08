Famoso epidemiólogo advierte que “estamos más cerca del inicio que del final de la pandemia”

Larry Brilliant integró el equipo de la Organización Mundial de la Salud que logró erradicar la viruela. También trabajó contra la gripe y la polio. Este estadounidense, además, anticipó la pandemia del covid-19. Ahora, ha llamado la atención del planeta con sus nuevas consideraciones.

Para Brilliant, ya que no hay vacunas disponibles para todos los seres humanos, la pandemia recién está comenzando.

“Pienso que estamos más cerca del comienzo que del final de la pandemia , y eso no se debe a que la cepa Delta va a durar mucho, sino al surgimiento de otras variantes”, alertó.

Brilliant pone acento en que, a la par de la expansión de la variante Delta, todavía no se ha vacunado a la suficiente cantidad de personas en el planeta.

Además, tuvo en cuenta que la cepa Delta es predominante en muchos países, incluido Estados Unidos.

El epidemiólogo cree que el coronavirus es “la pandemia más peligrosa de nuestra era”.

No obstante, resaltó: “La buena noticia es que las vacunas están retrasando el daño que causa. Las vacunas de ARN mensajero, la vacuna de Johnson & Johnson en particular, nos prometieron 95 % de eficacia y ofrecen respuestas incluso mejores que esta cifra, si se mantiene la definición de eficacia en cuanto a que nos mantiene a salvo, manteniéndonos fuera del hospital y manteniéndonos con vida. Sin embargo, hay otros dos tipos de eficacia y eso es evitar que contraigamos la enfermedad y que la contagiemos. La variante Delta deprime a esos dos extremos de la cadena de eficacia. Buenas noticias para mantenernos a salvo y saludables y no tan buenas noticias sobre contagiosidad y propagación”.