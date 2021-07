Apertura de fronteras: Uruguay estudia aplicar el "turismo de vacunas"

Uruguay analiza la posibilidad de abrir sus fronteras a partir de septiembre, si persiste la baja en el número de contagios de covid-19, y tiene “sobre la mesa” la chance de alentar el llamado “turismo de vacunas”, que implicaría inmunizar a los extranjeros que quieran durante su estadía.



El ministro de Turismo, German Cardoso, lanzó esa chance durante una visita que hizo esta semana al departamento de Maldonado, donde se reunió con funcionarios de Punta del Este, Maldonado y San Carlos.



Cardoso especuló con que si se mantiene el cuadro de baja de casos de covid-19 y la suba en el porcentaje de vacunación, las fronteras podrían abrirse en septiembre “para empezar desde esa fecha a recibir visitantes que ya estén vacunados”.



Además, dijo que el denominado “turismo de vacunas” es una herramienta que se “viene trabajando” y que “está sobre la mesa” para el análisis, y reseñó que ya en abril se le había planteado una iniciativa de este tipo al presidente Luis Lacalle Pou.

Uruguay ya superó el 70% de su población vacunada contra el coronavirus.

No obstante, dejó en claro que la prioridad del Poder Ejecutivo es que se vacune “hasta el último uruguayo” y calculó, en ese sentido, que en 60 días el país podría tener entre 80 y el 83 % de la población inmunizada, una cifra incluso superior a la que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS) para obtener la llamada inmunidad de rebaño.



Para Cardoso, sería “lógico” poder vacunar a extranjeros que llegan al país y reseñó que Brasil y Argentina vienen “más atrasados” con el plan de vacunación, por lo que sería “posible” que quien quiera se vacune en Uruguay, aunque para eso el visitante debería permanecer en el país 21 días como mínimo.



El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, dijo al sitio de La Diaria que la apertura de fronteras y un posible plan de “turismo de vacunas” son dos puntos que en Maldonado “se ven con muy buenos ojos”.



“Se está haciendo en Miami en este momento y hay una cantidad de público que estaría dispuesto a venir a vacunarse a Uruguay”, sostuvo.



En relación al sector hotelero, Cardoso dijo que abrió instancias de diálogo con las autoridades de Enjoy (el ex Conrad) y que su cartera buscará en las próximas semanas coordinar con el Ministerio de Salud Pública y Presidencia una fecha de referencia para que los hoteles “estén listos y puedan retomar sus actividades con tiempo y organización”.



“A una aerolínea o una agencia de viajes no podemos decirle un jueves que abrimos el lunes. Sabemos todo el proceso que conlleva”, señaló.