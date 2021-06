Sorpresivo aumento de casos en Israel: culpan a viajeros

El Gobierno de Israel notificó hoy más de cien casos de coronavirus, la cifra más alta desde finales de abril, tras una disminución sostenida desde hace meses y una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo.



El Ministerio de Salud israelí indicó que durante las últimas 24 horas se confirmaron 125 contagios, el doble de la cantidad detectada ayer y el mayor número de casos diarios desde el pasado 20 de abril. Solo el domingo se detectaron 49 casos.



Los funcionarios de Salud dijeron este martes que probablemente se introducirán mayores multas para castigar a los viajeros infractores, porque creen que las personas que llegaron del extranjero que no se adhirieron a las reglas de cuarentena son la causa principal del brote.



"No dudaremos en hacer lo que sea necesario", advirtió el ministro de Salud, Nitzan Horowitz. Asimismo, dijo que la policía ayudará a hacer cumplir las reglas de aislamiento y quienes las rompan enfrentarán multas de hasta 1.530 dólares, informó el sitio de noticias Walla.



"Decidimos endurecer la aplicación de la ley", dijo Horowitz sobre las cautelas que se toman en el aeropuerto más cercano a Tel Aviv, donde el viernes se permitió que muchos viajeros entrantes salieran del aeropuerto sin haber sido examinados, según informó la agencia Sputnik.



Además, el coordinador nacional del coronavirus, Nachman Ash, dijo al medio local Kan que se espera que se introduzcan multas de alrededor de 1.000 dólares para quienes viajen a seis países prohibidos donde hay brotes de virus, en una lista que incluye a Argentina.



Por otra parte, el Gobierno señaló que más de 5,5 millones de personas han recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las cuales 5.151.733 ya cuentan con la pauta completa, una cifra equivalente al 56,35% de su población total.



Esta campaña masiva de vacunación permitió a Israel poner fin la semana pasada a la obligación de usar tapabocas en espacios cerrados, aunque aún continúa su uso en el personal de hospitales y centros de salud y entre turistas que no se hayan inmunizado.



El Ministerio de Salud informó que en estos momentos hay 434 casos activos en el país, incluidos 25 pacientes en estado grave.



El total de contagios llegó a 840.032 y 6.428 fallecidos desde que empezó la pandemia del coronavirus.