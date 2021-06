Solo duró un mes: Trump cerró su plataforma de comunicación

El expresidente estadounidense Donald Trump cerró la plataforma que lanzó a principios de mayo para compartir declaraciones luego de que sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram fueran suspendidas.

La decisión fue informada por el asesor y portavoz de Trump Jason Miller a las cadenas televisivas CNN y CNBC.

El sitio "no volverá", enfatizó Miller, quien explicó que la plataforma era un recurso "auxiliar de las amplias iniciativas que tenemos y en las que estamos trabajando", sobre las que declinó brindar otros detalles.

La web "From the Desk of Donald J. Trump" lo que en español significa "desde el escritorio de Donald J. Trump", debutó el 4 de mayo para que el político pueda comunicarse con el público sin tener que utilizar otras redes sociales.

Trump fue expulsado de las redes sociales luego del asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero por parte de simpatizantes que rechazaban los resultados de las elecciones de noviembre de 2020,en las que se impuso el demócrata Joe Biden. Trump considera que esas elecciones fueron fraudulentas.

A partir de ahora, aquel que intente visitar la página verá un formulario web en el que se solicita su información de contacto si desea recibir actualizaciones a través de correos electrónicos o mensajes de texto.

El expresidente, que ha considerado ese bloqueo un ataque a su libertad de expresión, presentó "From the desk of Donald J. Trump" como una plataforma en la que subía sus vídeos, declaraciones en los comités de acción política (PAC) y otras noticias relacionadas con él.

Los seguidores podía registrarse y recibir una notificación cuando Trump emitía un mensaje desde la plataforma, muy similar al funcionamiento de las redes sociales. No obstante, el sitio no permitía responder a los mensajes del exmandatario, pero si emitir un "me gusta" y compartirlo a través de sus propias cuentas en el resto de las redes sociales.

En el apartado "Acerca de" también se incluía una alabanza a su gestión y declaraciones de los propósitos de su PAC, como "estamos comprometidos a defender la vida inocente y los valores judeocristianos de nuestra fundación" o "creemos en la libertad de expresión y en las elecciones justas".

Según datos recolectados por NBC, una semana después de su apertura, la audiencia del blog rondaba unas 212.000 interacciones acumuladas, una cifra abismalmente inferior al alcance de cualquiera de sus mensajes de Twitter, donde contaba con más de 80 millones de seguidores.