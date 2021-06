Último fin de semana en España con uso de barbijo obligatorio en espacios abiertos

Europa se abre día a día.

Ahora, hoy, luego del anuncio de Francia, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez afirmó que su país levantará la obligación de usar barbokps al aire libre a partir del 26 de junio.

Por eso, el Consejo de Ministros se reunirá el 24 de junio para proponer la medida.

Sánchez lo planteó del siguiente modo:

"Me gustaría empezar esta intervención haciendo un anuncio muy importante para los 47 millones de compatriotas en nuestro país. Me gustaría decirles que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y en el cual vamos a proponer que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres desde el sábado 26 de junio"