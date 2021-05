Una mujer ganó U$S26 millones pero no pudo reclamar su premio

Una mujer californiana compró un billete de lotería que resultó ser el ganador de la suma de 26 millones de dólares. La mujer, quien se iba a convertir en una nueva multimillonaria, no podrá reclamar su premio debido a un error que le costó una fortuna.

Días antes de conocerse que su billete era el ganador, la afortunada (o desafortunada) había metido por error, junto a su ropa sucia, el comprobante a la lavandería, lo que hizo que el mismo quedase destrozado.

El dueño de la gasolinera donde compró el boleto le dijo que no puede hacer nada para entregarle el premio, el cuál tenía tiempo de reclamar hasta el día de ayer.

La mujer de unos 40 años, fue filmada por las cámaras del local cuando ingresaba para comprar el boleto. Las grabaciones ya se encuentran en poder de los funcionarios de la Lotería de esta ciudad llamada SuperLotto Plus, quienes sostuvieron que el video no sería suficiente para determinar si el billete ganador fue comprado por ella o no.

Para que la ganadora pueda hacerse acreedora del premio sin poseer el comprobante original deberá presentar prueba fehaciente de que era ella quien poseía el boleto, como una fotocopia del anverso y reverso del mismo.

El bote millonario, de no ser reclamado, será enviado como un pago único de U$S19.7 millones a escuelas públicas del estado. Hasta el momento, las instituciones escolares de este distrito han recibido mil millones de dólares por premios de lotería no reclamados.

Los números ganadores habían sido 23, 36, 12, 31, 13, con un mega número de 10.