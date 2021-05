Veinte muertos y 300 heridos en la Franja de Gaza por bombardeo israelí

Unas 20 personas, entre ellas tres niños y un comandante de Hamas, murieron hoy por bombas disparadas por Israel en el norte de la Franja de Gaza luego de que el movimiento islámico Hamas atacara con cohetes Jerusalén y otras zonas, indicaron las autoridades palestinas.



Una fuente de Hamas citada por la agencia de noticias AFP dijo que a causa del bombardeo del ejército israelí murió el comandante de las Brigadas Al Qasam Muhamad Fayad en Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza, además de otras ocho personas (tres ellas niños).

Luego de darse a conocer la noticia y de que medios digitales palestinos difundieran imágenes de cuerpos sin vida de dos menores, fuentes militares israelíes adjudicaron la explosión a un lanzamiento fallido de un cohete por parte de las milicias palestinas.



El cohete iba a ser lanzado hacia territorio israelí pero "salió mal", expresó un responsable militar israelí citado por la televisión israelí y replicado por la agencia de noticias Europa Press.



El Ejército israelí publicó hoy en Twitter un vídeo en el que asegura que se puede ver uno de los últimos bombardeos y cómo el proyectil impacta contra tres miembros de Hamas que estarían lanzando cohetes.



Según el diario The Times of Israel fueron siete los cohetes que se lanzaron desde la Franja de Gaza, de los cuales uno habría sido interceptado por las defensas antiaéreas, mientras que el resto cayó en zonas abiertas y por el momento no se registraron personas heridas.



En respuesta al presunto lanzamiento fallido de Hamas, Israel anunció el bombardeo a la Franja de Gaza y que había atacado a tres miembros de Hamas en Gaza.



"Después de que los terroristas en Gaza dispararan una ráfaga de cohetes contra el centro y sur de Israel durante las últimas horas, acabamos de atacar a tres terroristas de Hamas en Gaza. Hacemos responsable al grupo terrorista palestino Hamas en Gaza por esta grave agresión contra nosotros", tuiteó.



"Hamas tiene como objetivo a los civiles israelíes. Nosotros apuntamos al terror. En respuesta a los globos incendiarios explosivos y 4 cohetes disparados desde Gaza contra Israel ayer, los tanques de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) acaban de atacar objetivos terroristas de Hamas en Gaza", publicó minutos antes.



Un vocero militar israelí, Hidai Zilberman, citado por la agencia de noticias Europa Press, explicó que "en los próximos días Hamas sentirá el largo brazo del Ejército", y advirtió: "No serán unos minutos, sino unos días"



Los bombardeos se dieron poco después de que Hamas amenazara con una escalada militar si las fuerzas de Israel no se retiraban hoy por la noche de la Explanada de las Mezquitas, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, escenario de violentos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes que dejaron hasta ahora más de 300 heridos.



Esto se da un día después de que la policía de Israel autorizara una controvertida marcha por Jerusalén que los israelíes hacen cada año en esta fecha para reivindicar su soberanía sobre la ciudad, pese a la ola de violencia y a que los palestinos ven el desfile como una provocación.



La marcha finalmente fue cancelada esta mañana tras una reunión de emergencia del Gabinete.