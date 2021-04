Marine Le Pen confirmó que volverá a ser candidata a la presidencia de Francia en 2022

Marine Le Pen, líder del partido político Reagrupación Nacional, confirmó que volverá a ser candidata a la presidencia de Francia el año que viene. Además buscará que sus ciudadanos la "conozcan mejor", ya que muchas veces mostró "dureza" como forma de protección ante los "ataques".

"Seré candidata en 2022", remarcó Le Pen, quién juzgó que su victoria en los comicios ahora es "plausible", para lo que se apoyó en recientes sondeos que muestran mejores resultados para su figura.

En su intervención, recogida por la cadena BFMTV y consignada por la agencia de noticias DPA, la dirigente ultraderechista celebró el resultado de esas encuestas porque "es la primera vez” que le dan “una victoria plausible en las urnas".

Según una encuesta de la empresa de investigación Elabe para la cadena BFMTV, publicada a principios de marzo, el 48 % de los franceses, un 7% más que hace seis meses, considera "probable" la chance de un triunfo de Le Pen. En definitiva, el 43% por ciento lo cree "probable" y un 5% por ciento lo cree "seguro".

Los segmentos ideológicos en los que se proyecta con mayor éxito Le Pen son en los jóvenes de 18 a 24 años, con un 62 por ciento, y los trabajadores manuales, con un 59 por ciento.

Le Pen estuvo hoy en los Altos de Francia para darle apoyo al candidato de RN, Sébastien Chenu, en las elecciones regionales de junio, y ahí aceptó que tiene la tarea de que los franceses la "conozcan mejor".

"Debemos permitir que los franceses me conozcan mejor, quizás me juzguen mejor. Las ideas son lo más importante en una elección pero lo cierto es que esas ideas están encarnadas en una persona y no estoy segura de que ellos (los franceses) me conozcan tan bien”, dijo la dirigente.

Advirtió que “cuando una está en la lucha, tal vez cuando eres mujer en la lucha política, eres maltratada”, por lo que “una tiende a parecer dura, rígida”, pero evaluó que hoy se encuentra con “la madurez para no estar obligada a expresar esta dureza” que otras veces usó para protegerse de “ataques a menudo injustos”.

Marine Le Pen fue candidata a la presidencia en 2012 y en 2017, en la ultima perdió en la segunda vuelta frente al actual presidente Emmanuel Macron.