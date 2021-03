Europa, entre el miedo a vacunarse y el hartazgo por las restricciones

La campaña de vacunación en Reino Unido sigue a toda marcha. 20 millones de personas han recibido ya su primera dosis de la vacuna de la COVID-19. Sin embargo, preocupa la reticencia de algunos grupos étnicos ante la vacuna.

En un suburbio de Londres, Walthamstow, la tasa de vacunación en la población negra era del 36% frente al 70% registrado en la población blanca. Los médicos sospechan de que puede deberse a la desconfianza y a la desinformación alrededor de la vacunas.

"Las dudas sobre las vacunas en ciertos grupos se debe a una serie de razones, la experiencia del país de origen con las campañas de vacunación, haber tenido una mala experiencia con una vacuna o farmacéutica en particular, lo que genera mucha desconfianza. Por eso necesitamos que los trabajadores sanitarios den un paso al frente y digan 'yo me he vacunado, estas son las ventajas y si tienes dudas habla con nosotros'", explicó Naheed Khan-Lodhi, médico británico.

Por su parte, el Gobierno británico se ha marcado como objetivo vacunar a todos los mayores de 50 años para el 15 de abril y espera reabrir por etapas la economía, con la vuelta de los escolares a clase a partir del 8 de marzo y la apertura de tiendas no esenciales el 12 de abril.

Reina la impopularidad de AstraZeneca en Alemania

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, defendió el viernes la eficacia y la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, frente a la que ha habido reservas en Alemania por sus efectos secundarios y por su presunta menor efectividad frente a las de Moderna o Pfizer-BioNTech.

"La vacuna es segura, efectiva y protege", dijo Spahn al respecto.

Los científicos también han salido en la defensa de la vacuna pero varios estados han pedido que las dosis de AstraZeneca se administren solo a personas más jóvenes si los mayores de 65 años no las quieren.

República Checa nada contra corriente por la vacuna Sputnik V

Mientras tanto, el primer ministro de República Checa, Andrej Babis, parece romper filas con Bruselas. Ha asegurado que está dispuesto a adquirir la vacuna rusa Sputnik V sin esperar el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento.

"Hay personas que me escribe que quieren la vacuna rusa, lo cual siempre será voluntario, así que por qué no usarla. Si es segura y se utiliza en otros países ¿por qué no aquí?", declaró Babis.

Países Bajos indefenso frente al hartazgo por el coronavirus

Ámsterdam la policía disolvió el domingo una protesta contra las medidas sanitarias. Decenas de manifestates portaban pancartas que decían "basta de la dictadura de la COVID".

El mes pasado, varias ciudades de Países Bajos vivieron días de disturbios en respuesta a un toque de queda nocturno para frenar la transmisión del virus

Después de que el toque de queda entrara en vigor el 23 de enero, grupos de jóvenes en diferentes ciudades se amotinaron contra la policía, lo que dio lugar a violentos disturbios, saqueos, y destrucción del mobiliario público en unas protestas que se registraron durante cuatro noches consecutivas, en torno a la hora de inicio de la restricción, a las 21.00 hora local (20.00 GMT).

