"Puedo llevarte a tu casa en dos horas": Trump presumió a Kim Jong-un

En febrero de 2019, el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, le ofreció al líder norcoreano, Kim Jong-un, llevarlo de regreso a su país a bordo del avión presidencial Air Force One tras las segunda cumbre que ambos mantuvieron en Hanói (Vietnam) y que terminó sin acuerdo, según lo revela el nuevo documental de la BBC 'Trump Takes On the World' ('Trump se come el mundo').

"El presidente sabía que Kim había llegado a Hanói en un viaje en tren de varios días a través de China, y le dijo: 'Puedo llevarte a casa en dos horas si quieres'", recuerda Matthew Pottinger, principal experto en Asia del Consejo de Seguridad Nacional de Trump.

Según Pottinger, se trató de "un gesto de cortesía", pero el líder norcoreano rechazó la oferta.

* La primera cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un tuvo lugar en junio de 2018 en Singapur, donde se firmó un acuerdo conjunto, por el que Pionyang se comprometió a desnuclearizar la península de Corea a cambio de garantías de seguridad de Washington.

* La segunda cumbre, que se celebró en febrero de 2019 en Hanói, resultó menos productiva y terminó sin acuerdo. El 30 de junio de 2019, los líderes de ambos países se reunieron por tercera vez en la zona desmilitarizada de la frontera intercoreana.

* Las conversaciones entre los dos países se estancaron después de llegar a un punto muerto respecto al alivio de las sanciones de EE.UU.

Rt