La princesa cautiva de Dubái envía un SOS porque es "rehén" de su familia

La princesa Sheikha Latifa bint Mohamed al Maktoum, hija del gobernante de Dubái y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, ha denunciado en varias grabaciones secretas que su familia la mantiene como "rehén" en una villa rodeada por la Policía desde 2018, cuando intentó escapar sin éxito del país en yate, informa The Guardian.

En los videos, grabados con un teléfono que le entregaron en secreto y que han sido obtenidos por Sky News, la mujer dirige un mensaje a sus amigos, a los que explica cómo luchó contra los soldados que la sacaron del barco durante su intento fallido de huida, llegando a morder a uno de ellos en un brazo. Asimismo, detalla que fue tranquilizada y que perdió la conciencia mientras la transportaban en un avión privado.

"Estoy grabando este vídeo desde un baño, porque es la única habitación con una puerta que puedo cerrar", explica la princesa. "Estoy en una villa. Me han hecho rehén y esta villa se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas están cerradas con rejas, no puedo abrir ninguna. No puedo salir a tomar aire fresco", comenta.

"Todos los días estoy preocupada por mi seguridad y por mi vida. No sé si voy a sobrevivir a esta situación", añade Sheikha Latifa.

La princesse Latifa ,témoigne de son calvaire dans une vidéo poignarte « Je suis retenue dans une maison qui est une prison à #Dubaï ... les fenêtres sont verrouillées.. je ne sais pas ce qu’ils vont faire de moi»



Sky News asegura que la mujer no ha contactado a sus amigos durante los últimos nueve meses y que por eso decidió publicar estas imágenes. Asimismo, sus compañeros han hecho un llamamiento a Naciones Unidas para que tomen medidas y han enviado los videos al organismo.

La huida de la princesa

Sheikha Latifa fue noticia hace tres años tras su intento de huir de su país para escapar de una vida que describía llena de restricciones. La princesa publicó un video en el que anunciaba su decisión de fugarse tras denunciar la falta de libertad y la violencia doméstica que regía su vida, al tiempo que calificaba a su padre, Mohamed bin Rashid al Maktoum, de "criminal".

Ese mismo mes, la organización de asistencia legal Detained in Dubai (Detenido en Dubái, en español) informó que la princesa había abandonado el país con ayuda de unos amigos a bordo de un yate que fue apresado a unos 80 kilómetros de la costa india.

Desde ese momento, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos aseguró que la princesa vive con su familia en Dubái. Asimismo, publicó unas fotos en las que la joven posa junto a Mary Robinson, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta de Irlanda.

En marzo de 2020, un juez británico dictaminó que Mohamed bin Rashid al Maktum ordenó el secuestro de sus dos hijas y orquestó una campaña de intimidación contra su exmujer, acusación que el gobernante de Dubái niega.

En particular, el juez acusa al jeque de organizar el secuestro en el año 2000 de su hija Shamsa, de entonces 18 años, en las calles de Cambridge (Inglaterra) para llevarla a Dubái, donde permanece retenida; así como el apresamiento en 2018 del barco en aguas internacionales de India en el que se encontraba su hija mayor, Latifa.

