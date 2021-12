Actriz de "James Bond" fue manoseada por una gran estrella de cine

Naomie Harris ha ganado aún más notoriedad últimamente, pues encarnó a Eve Moneypenny, en la última película de la saga de James Bond.

Ahora, esta actriz británica confesó haber vivido un episodio de acoso sexual, en manos de un colega famoso durante una audición para un papel. Y el hecho sucedió a la vista de varios importantes miembros del set de grabación.

El hecho fue publicado por el diario The Daily Mail. Según el medio, la actriz, figura de la más reciente película de James Bond, 'No Time do Die' ('Sin tiempo para morir'), cuenta que, mientras leía un libreto, un actor famoso, colega suyo -cuya identidad mantuvo en el anonimato- deslizó la mano por su falda.

"Lo más chocante fue que el jefe de 'casting' y el director estaban allí y, por supuesto, nadie dijo nada porque [el actor] era -es. una gran estrella"

Según ella, es el único abuso que ha sufrido. Por eso, ante tantos testimonios, la actriz se siente "afortunada" y cree que, pese a haber sido ella misma víctima, la respuesta a ese tipo de comportamientos ha evolucionado para bien.

Dice, al respecto: "Los tiempos y las actitudes están cambiando por fin. Estuve en un proyecto en el que hubo un incidente #MeToo [que representa el apoyo a las víctimas de acoso sexual] y no hubo ninguna duda. [El agresor] fue destituido inmediatamente".

