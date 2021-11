Denuncian más abusos contra Alexei Navalny en la cárcel de Rusia

Dos ex reclusos de la prisión número 2 de Pokrov, a 100 kilómetros de Moscú, en la que cumple condena el líder opositor ruso, Alexei Navalny, denunciaron los abusos a los que es sometido el político por parte de las autoridades.

“Cuando alguien no se arrodilla ante ellos, tienen un solo objetivo, quebrarlo”, afirmó al canal de televisión opositor Dozhd Narimán Osmánov.

El centro penitenciario es famoso por las numerosas denuncias de abusos y torturas, que incluyen palizas y privación del sueño.

Osmárov afirmó que las autoridades les prohibieron a los reclusos entablar cualquier tipo de conversación con Navalny.

“Lo aislaron totalmente. Naturalmente sufríamos junto a él. Todavía no he podido restablecerme psicológicamente”, confesó, al señalar que no obstante, le señaló a Navalny dónde estaba la “zona segura”, el lugar donde se pueden practicar deportes.

Por su parte, Evgueni Burak contó que pusieron a más de veinte presos que debían anotar cualquier palabra del líder opositor. Algunos de los reclusos intentaron provocarlo para iniciar una pelea.

Navalny sufrió torturas psicológicas durante la huelga de hambre que duró 24 días.

“Entre las 6 y las 7 de la mañana trajeron medio saco de embutidos, y comenzaron a freírlos para forzarlo a abandonar la huelga de hambre”, señaló Osmánov.

En el cumpleaños de Navalny, las autoridades carcelarias proyectaron un video a los presos sobre "la orientación sexual no tradicional" del opositor.

Navaly ha denunciado que las condiciones de su reclusión son "cercanas la tortura".

El líder opositor ruso fue condenado a dos años y medio de prisión por haber incumplido los términos de su libertad condicional cuando se recuperaba en Alemania luego de ser envenenado por un agente químico, que según el, fue ordenado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.