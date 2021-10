Con arco y flechas: un hombre mató e hirió a varias personas

Un hombre armado con un arco y flechas ha provocado varios muertos y heridos en la ciudad noruega de Kongsberg (al suroeste de Oslo), según las primeras informaciones policiales.



El agresor ha sido detenido y se cree que actuaba solo, según estas fuentes, que no han dado más información sobre el individuo ni sobre sus posibles móviles.



"El hombre que perpetró los hechos ha sido detenido por la policía y no hay ninguna búsqueda activa de más personas. Por las informaciones que tenemos, es una sola persona la que está detrás de lo ocurrido", dijo en rueda de prensa Øyvind Aas, jefe de policía de la localidad de Drammen.



La policía había informado horas antes de una acción en el centro de Kongsberg y había pedido a los residentes que no saliesen de sus casas después de constatar que una persona había sido herida de un disparo con una flecha.



Varias unidades policiales, incluidos helicópteros y un grupo de especialistas antiexplosivos fueron movilizados.



Según la policía noruega, el individuo recorrió varias zonas atacando a gente antes de ser detenido.



El ayuntamiento de Kongsberg ha habilitado un centro de acogida para los afectados y movilizado a un equipo de crisis para afrontar la situación.



De acuerdo con el tabloide VG, los servicios de inteligencia noruegos (PST) han sido informados de los hechos, aunque por el momento la policía considera que es demasiado pronto para saber si se trata de un acto terrorista.