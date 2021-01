Twitter suspende para siempre la cuenta de Donald Trump

La red social Twitter ha anunciado este viernes la suspensión definitiva de la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras concluir que existía riesgo de "incitar a la violencia".

"Debido a la tensiones existentes en Estados Unidos (...) estos tuits tienen que ser leídos en el contexto de eventos más ampliados y la forma en la que las frases del presidente pueden movilizar a diferentes audiencias", ha explicado la red social.



Los mensajes de Trump durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado miércoles fueron borrados por el mismo motivo en la red social que suspendió la cuenta durante 12 horas.



Por su parte, Instagram y Facebook extendieron la prohibición hasta, al menos, lo que le queda de mandato.



Durante este viernes, Trump ha anunciado que no asistirá al acto de proclamación de Biden el 20 de enero y que a los "patriotas americanos" que han votado por él no se les faltará el respeto ni serán "tratados injustamente" porque tendrán una "voz gigante" en el futuro.



En un comunicado, la red social ha señalado que las cuentas públicas "no están por encima de las reglas", pese a su función y ha apuntado a los "terribles sucesos de esta semana" como uno de los detonantes.



Las redes sociales han sido un altavoz que el presidente ha utilizado para dirigirse a sus seguidores y presionar al resto del Gobierno y los poderes públicos del país durante su mandato.