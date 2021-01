Una amenaza de bomba detuvo la producción de vacunas contra el coronavirus

Una amenaza de bomba en una planta del norte de Gales provocó que se suspendiera la producción de las vacunas de AstraZeneca/Oxford contra el coronavirus, episodio que no alterará significativamente el suministro de dosis pedido por el Gobierno británico.



Todos los empleados de la fábrica de Wrexham, donde trabajan unas 400 personas, fueron evacuados esta mañana tras la recepción de un "paquete sospechoso", informó un portavoz del grupo farmacéutico Wockhardt.



"Se ha detenido toda la producción en el lugar mientras se lleva a cabo la investigación", añadió.



No obstante, aclaró que "unas pocas horas de interrupción no van a suponer una gran diferencia en términos de la producción", que se desarrolla a "a un ritmo constante" para suministrar los 100 millones de dosis encargadas por el Gobierno británico.



La policía local había informado horas antes de un "incidente" en curso en este polígono industrial del norte de Gales, donde se ubica la planta de envasado de vacunas de AstraZeneca/Oxford, informó la agencia de noticias AFP.



"Estamos tratando actualmente un incidente en curso en el polígono industrial de Wrexham. Las carreteras están cerradas y pedimos al público que evite la zona hasta nuevo aviso", dijo la policía en un comunicado.



La policía recibió la ayuda de un equipo especializado del Ejército, informó el Ministerio de Defensa, mientras medios locales refirieron el despliegue de un robot de neutralización de artefactos explosivos.



El Gobierno británico fue informado regularmente de la situación, apuntó un portavoz del primer ministro Boris Johnson.



El líder conservador, que implementó un programa de vacunación masiva tras recibir críticas sobre su gestión pandémica, había visitado la fábrica en noviembre, posando para los fotógrafos con ampollas de la vacuna de AstraZeneca antes de que la misma fuera aprobada por las autoridades sanitarias.