Una enfermera salió de cuidar pacientes con covid y jugó a la Lotería: ganó un millón

Una enfermera que trabaja en una unidad de atención para pacientes con covid-19 tuvo un golpe de suerte luego de un año de mucho estrés ya que decidió jugar a la Lotería y salió premiada con casi un millón de dólares.

La afortunada protagonista de esta historia es Terri Watkins, una enfermera de Carolina del Norte que decidió comprar un ticket de la Lotería de Educación que se realiza a nivel nacional en Estados Unidos y ganó el sorteo Supreme Riches.

La sorpresa de Terri fue tal que en un principio creyó que se trataba de una estafa cuando le informaron que era la ganadora entre más de 513 mil personas que apostaron al igual que ella.

"Creí que era una estafa. ¡Estaba un poco molesta en realidad! Pensé que no era real, que no podía ser real. Todavía es algo en lo que realmente no creo, todavía estoy en shock", recordó Watkins.

La mujer se mostró sumamente agradecida por haber ganado, sobre todo por el esfuerzo que implica ser enfermera en un servicio de covid-19. Había estado orando por algo que me ayudara con esta situación. Realmente es algo grandioso. He sido muy bendecida", dijo.

Terri Watkins ya reclamó su premio, aunque sólo se llevó 424,500 dólares debido a impuestos estatales y federales e indicó que los utilizará para comprarse una casa. Me encantaría una casa nueva, pero tengo que tomarme un tiempo y pensar en el lugar correcto", mencionó.