Pasó exactamente un año: así se reportaba la primera muerte por covid

El mundo pasó hoy los 90 millones de casos de coronavirus, justo un año después de que se reportara la primera muerte causada por esta enfermedad. Hasta el momento, el brote que tuvo como epicentro a Wuhan, China, todavía no se esparcía por el resto del globo, aunque ya preocupaba a todos.

En Inglaterra, el prestigioso periódico The Guardian titulaba: "Primera muerte por el brote de enfermedad misteriosa en China". En ese momento todavía no se conocía cómo funcionaba el coronavirus, y los datos que llegaban desde el gigante asiático estaban manejados por su gobierno.

Por su parte, el New York Times no habló de misterios, pero su artículo tenía una cuota de esperanza que el tiempo demostró que estaba equivocada. "El coronavirus, que apareció en la ciudad de Wuhan, puso a la región en alerta, pero no hay evidencia de que se pueda esparcir entre humanos", indicaron.

One year ago today. pic.twitter.com/BwNVyPvpCv — Richard Chambers (@newschambers) January 11, 2021

Los orígenes del coronavirus todavía son inciertos, aunque la teoría principal es que se trató de un virus que pasó de animales a humanos que consumieron su carne. Se cree además que el gobierno chino ocultó información sobre el origen de la pandemia, que todavía tiene al mundo en vilo.