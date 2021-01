Biontech busca otros socios además de Pfizer para producir más vacunas

El cofundador y presidente ejecutivo del laboratorio alemán Biontech, Ugur Sahin, indicó que la empresa está buscando socios y que a fines de enero tendrá mayor claridad sobre las nuevas cantidades de producción de la vacuna contra el coronavirus.



"Intentamos conseguir nuevos socios que produzcan para nosotros. Pero tampoco es que en todo el mundo haya fábricas especializadas en desuso que de un día para el otro puedan fabricar la vacuna con la calidad necesaria", dijo Sahin al semanario "Der Spiegel", citado por la agencia de noticias DPA.



"A fines de enero sabremos con mayor precisión si podremos producir más y cuánto". Sahin consideró que en relación a la cantidad de vacunas contra la cepa covid-19 disponibles el panorama no es "color de rosa", porque "faltan más vacunas autorizadas y nosotros tenemos que cubrir ese hueco con nuestra vacuna".



Añadió que se está sondeando con el socio estadounidense Pfizer la posibilidad de aumentar la producción de la propia sustancia.





La vacuna de Biontech y Pfizer fue autorizada por la Unión Europea (UE) poco antes de Navidad y está siendo aplicada desde hace algunos días. Hasta hora no se autorizaron otras vacunas contra el coronavirus en la UE.



El bloque encargó dosis de vacunas aún en desarrollo a numerosos fabricantes. "Creyeron que muchas otras empresas saldrían al mercado con vacunas. Evidentemente la impresión era: tendremos suficiente, no será todo tan terrible y tenemos todo bajo control. Eso me asombró", dijo Sahin.



Respecto de si Biontech podría otorgar la licencia para producir la nueva vacuna a otros fabricantes, Sahin subrayó la complejidad de la fabricación de vacunas con ARN mensajero. "No se puede simplemente pasar de aspirinas o jarabe para la tos a fabricar vacunas. El proceso requiere años de experiencia y un equipamiento estructural y tecnológico correspondiente".