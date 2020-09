La OMC falla a favor de China y EE.UU. pide una "reforma" del organismo

La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio un duro golpe a Estados Unidos en su guerra comercial con China al determinar que los aranceles impuestos al gigante asiático en 2018 y 2019 son excesivos y violan las leyes internacionales. Por ende, el gobierno de Donald Trump respondió que el fallo demuestra "la necesidad de una reforma" integral del organismo.

Los aranceles impuestos por Washington "no son consistentes con los principios de Nación Más Favorecida de la OMC, y exceden las tarifas máximas acordadas por EEUU" ante el organismo, subraya la decisión tomada por un panel de expertos a petición de China, que llevó el caso a Ginebra en abril de 2018.

En junio de ese año el el gobierno estadounidense impuso aranceles del 25 % a exportaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares, y en septiembre dictó otros del 10 % (aumentados al 25 % en mayo de 2019) a más exportaciones procedentes de China, por valor de 200.000 millones de dólares. Los aranceles, que China respondió con tarifas similares contra productos estadounidenses, se impusieron desde Washington alegando malas prácticas del país asiático en materia de transferencia tecnológica y propiedad intelectual.

Según la OMC, Estados Unidos no ha sabido justificar por qué estos aranceles podían exceder los límites establecidos por la organización con sede en Ginebra. El panel de la organización también dictaminó que las negociaciones bilaterales entre Pekín y Washington no habían conseguido una "solución mutuamente satisfactoria" que resolviera la disputa, tal y como defendía Estados Unidos para que el conflicto no se llevara al seno de la OMC.

Ante esa decisión, la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR) emitió un comunicado en el que señala que "el informe de la OMC sobre la acción de Estados Unidos contra China muestra la necesidad de una reforma" del organismo internacional.

Por su parte, el titular de la USTR, Robert Lighthizer, aseguró que la decisión no afecta los acuerdos ahora alcanzados con China a raíz de estos aranceles, aunque confirma lo que la administración de Trump "ha venido diciendo durante cuatro años: la OMC es completamente inadecuada para detener las prácticas tecnológicas dañinas de China".

"Es importante señalar que este informe no tiene ningún efecto sobre el histórico Acuerdo de Fase Uno entre Estados Unidos y China, que incluye compromisos nuevos y exigibles por parte de China para prevenir el robo de tecnología estadounidense", dijo Lighthizer en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Efe.

"Aunque el panel no disputó las amplias pruebas presentadas por los Estados Unidos sobre el robo de propiedad intelectual por parte de China, su decisión muestra que la OMC no ofrece ninguna solución para esa conducta ilegal", aseguró Lighthizer, quien insistió en que su gobierno "no va a permitir que China utilice a la OMC para aprovecharse de los trabajadores, las empresas, los agricultores y los ganaderos estadounidenses".

"Se debe permitir que Estados Unidos se defienda de las prácticas comerciales desleales", afirmó.