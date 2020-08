Nintendo presenta 20 nuevos juegos indies que llegarán a Switch

En el evento Indie World, Untitled Goose Game, el videojuego independiente protagonizado por un ganso, ha sido otro de los protagonistas con el anuncio de un nuevo modo para dos jugadores disponible a partir del 23 de septiembre.



Hades, de Supergiant Games, es un juego de mazmorras en el que los jugadores encarnarán al inmortal príncipe del Inframundo y dominarán poderes y armas míticas del Olimpo para escapar de las garras del mismísimo dios de los muertos. El título incluirá el guardado de datos multiplataforma, compatible con la versión para PC y llegará a Nintendo Switch este otoño.



Otro de los principales títulos independientes que llegarás a Switch es Raji: An Ancient Epic, de Nodding Heads Games, que ya está disponible de forma temporal en exclusiva para la consola de Nintendo. Este videojuego acción se desarrolla en la antigua India y se inspira en las mitologías hindú y balinesa, y en él una chica elegida por los dioses se enfrentará a la invasión demoníaca.



Card Shark, de Nerial y Devolver Digital, ha sido otro de los protagonistas de la emisión. En este juego, que llegará a Switch en 2021, los jugadores deberán hacer trampas a los rivales para llegar a los más alto de la sociedad francesa del siglo XVIII.



Entre el resto de títulos anunciados se encuentra también un simulador de Internet en los años 90, Hypnospace Outlaw (ya disponible); Spiritfarer, un juego de gestión con ilustraciones (ya está en Switch); el juego de cultivo y recolección Garden Story ( llegará en 2021); los juegos de exploración submarina Subnautica y Subnautica: Below Zero (llegarán a Nintendo Switch en 2021); o Takeshi y Hiroshi, que combina animación 'stop motion' y juegos de rol (ya disponible).



A esto hay que añadir más títulos independientes como Bear and Breakfast, juego de gestión y aventura en el que los jugadores encarnan a un oso con buenas intenciones (exclusiva temporal para consolas en 2021); A Short Hike, un juego para caminar en la naturaleza (ya disponible); Torchlight III, la secuela de la saga de rol y acción (otoño de 2020); el juego de puzles Manifold Garden (ya disponible); y Evergate, un juego onírico de plataformas y puzles en 2D que se desarrolla en el más allá (ya disponible también).