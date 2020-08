Militares detuvieron al presidente y al primer ministro de Malí

El presidente de Mali, Bubakar Keita, y el primer ministro, Boubou Cissé, de quienes nada se sabía respecto de su paradero, fueron detenidos hoy por militares amotinados en el marco de un probable golpe de Estado ejecutado en ese empobrecido país subsahariano, que sufre una grave crisis política sacudida por el terrorismo y la pandemia de coronavirus.

Keita y Cissé fueron arrestados cuando se encontraban en la residencia del presidente en Sebenikoro, horas después de que se registrara un motín en un cuartel del Ejército en la localidad de Kati, ubicada a 15 kilómetros de la capital Bamako.

Según publicaron medios africanos citados por la agencia de noticias Europa Press, ambos mandatarios fueron trasladados por los soldados al cuartel, donde se había registrado previamente un intercambio de disparos entre militares amotinados y otro grupo de efectivos presentes en la base.

Poco antes de su detención, Cissé apeló a la "razón" y al "sentido patriótico" y pidió "silenciar las armas" ante lo que podría considerarse un escenario similar al del golpe de Estado de 2012. En un comunicado, el primer ministro maliense destacó que si bien los sucesos son la "traducción de cierta frustración que puede tener causas legítimas", es necesario hacer un ejercicio de "contención", por lo que instó a "entablar el diálogo".

"No hay razones por encima de nuestro querido Mali que valgan actos cuyo resultado incierto pueda llevar a acciones perjudiciales para toda la nación", señala el texto, que añade que "no hay problemas que no puedan solucionarse mediante el diálogo".

La embajada recomienda a todos los españoles en Mali y, en especial, a los residentes en Bamako y Kati que permanezcan en sus domicilios hasta nuevo aviso. — Embajada de España en Mali y Burkina Faso (@EmbEspMali) August 18, 2020

Informaciones preliminares señalaban que el nuevo ministro de Economía, Abdoulaye Daffé, se encontraba retenido en su oficina en Bamako a manos de hombres armados, una suerte que también habría corrido el presidente de la Asamblea Nacional, Moussa Tiembiné, y el de Defensa, Ibrahima Dahirou Dembélé.

La Embajada de Francia en Malí publicó un escueto mensaje en Twitter dirigido a sus ciudadanos en el que apunta que "teniendo en cuenta las tensiones de las que se ha informado la mañana de este 18 de agosto en Kati y Bamako, se recomienda encarecidamente no salir de casa". También la de España recomendó a sus ciudadanos "evitar desplazamientos a la localidad de Kati y sus alrededores", además de recomendar "la máxima prudencia y evitar cualquier desplazamiento que no sea de extrema necesidad".